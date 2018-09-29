Володин выступил против выделения представительских расходов

Источник: РИА Новости

Она при этом пояснила, что «так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего».

По словам председателя Госдумы, для решения точечных проблем, проблем отдельного поселка либо города есть госпрограммы, нацпроекты.

Он подчеркнул, что депутат должен добиваться того, чтобы в эти программы и проекты были включены вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели.

В качестве примера он, в частности, привел развитие медицины, строительство школ, развитие села, ремонт дорог и инфраструктуры.

Володин добавил, что депутаты могут и должны отстаивать интересы своих избирателей в ходе обсуждения перечисленных вопросов на заседаниях в Госдуме, в рамках комитетов, трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

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Также он отметил, что у депутатов есть возможность инициировать инвестиционные, благотворительные проекты.

Касаясь вопроса создания специальных фондов или выделения представительских средств, Володин указал на то, что в нижней палате есть депутаты, избранные как по одномандатным округам, так и по партийным спискам от большого количества регионов. Он подчеркнул, что, во-первых, такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата Госдумы, так как для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относятся к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур.

Кроме того, если рассматривать такие предложения и под таким углом, то важно понимать, что есть опасность коррупции и использования этих средств не по назначению, добавил спикер.

Володин поддержал желание депутатов помочь избирателям, но он против того, чтобы «создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства».

Главная задача депутата, по словам спикера, заключается в том, чтобы отстаивать интересы людей, находить системные решения проблем избирателей.

Володин упомянул такие функции, как принятие федеральных законов, контроль за их исполнением, постановка перед органами власти вопросов, требующих решения, реализация наказов, полученных от избирателей в ходе выборной кампании.