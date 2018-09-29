Греческая партия требует аннулировать соглашение о переименовании Македонии

Источник: РИА Новости

«Союз центристов» заявил, что после референдума в Скопье «удушающее давление» будет оказано и на Грецию, чтобы она ратифицировала соглашение.

Правительство Греции в июне подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

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«С референдумом 30 сентября в Скопье, который, безусловно, проголосует “Да”, и с изменениями в конституции Скопье, для завершения которых потребуется не более двух месяцев, удушающее давление и насилие придут и будут оказываться на Грецию, чтобы мы ратифицировали в парламенте Преспанское соглашение», — говорится в заявлении партии в связи с предстоящим референдумом.

«Тогда господин (премьер-министр Греции Алексис) Ципрас поймет, что он связал страну и сжег право вето на вступление Скопье в НАТО и в Европейский союз. Единственную карту, которую Греция имела для давления на Скопье, чтобы они изменили название и уважали нашу Македонию», — заявила партия.

По мнению «Союза центристов», Греции предстоят досрочные выборы, после которых выступающая сейчас против соглашения с Македонией консервативная партия «Новая демократия» изменит позицию и будет выступать за его ратификацию.

«Тем не менее, мы в “Союзе центристов” после выборов потребуем аннулировать Преспанское соглашение и предать правосудию тех, кто поставил свои подписи», — говорится в заявлении.

По данным опросов в Греции, против соглашения выступают более 70% греков, а в Северной Греции, где расположен исторический регион Македония, более 80%.

МИД Греции утверждает, что его опросы показывают другие данные — против соглашения 55%.

В парламенте Греции соглашение поддерживает только правящая партия СИРИЗА и отдельные депутаты из других партий, в том числе из «Союза центристов».

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Входящая в правительство партия «Независимые греки» (АНЭЛ) выступила против соглашения, ее лидер министр национальной обороны Панос Камменос заявил, что если договор поступит для ратификации в парламент, он готов с партией выйти их коалиции и спровоцировать политический кризис.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции «Новая демократия» Кириакос Мицотакис назвал позорным соглашение и заявил, что «Новая демократия» проголосует против договора и в этом, и в следующем парламенте, а переговоры придется начать сначала.