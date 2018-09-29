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12:39 (мск), источник: Коммерсантъ

США пригрозили ввести санкции против Сирии в обход Совбеза ООН

США вместе с союзниками готовы инициировать более жесткие санкции против Сирии, если ее правительство откажется работать над проектом новой конституции, заявил в интервью Reuters спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

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Источник: AP 2018

«Если режим (президента Сирии Башара Асада.— “Ъ”) сделает это, то мы считаем, что сможем поступить так же, как поступали с Ираном до 2015 года, — ввести действительно жесткие международные санкции», — сказал господин Джеффри.

Дипломат отметил, что США могут выбрать «стратегию изоляции» в отношении Сирии. «Даже если Совбез ООН не одобрит их (санкции.— “Ъ”), мы просто введем их через Евросоюз, через наших союзников в Азии… Мы поставим своей целью сделать максимально несчастным существование этого издыхающего режима», — добавил Джеймс Джеффри.

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Напомним, одним из самых важных событий десятой Международная встречи по Сирии в астанинском формате в июле стала передача участникам переговоров предварительного списка кандидатов в конституционную комиссию, подготовленного спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Теперь нужно, чтобы все стороны конфликта и гаранты астанинского процесса (Россия, Турция, Иран) одобрили выбор господина де Мистуры. После этого может начаться работа над конституцией Сирии.

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