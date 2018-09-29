Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских войск

«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить эту незаконную и провокационную деятельность и безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих вооруженных сил и вооружений в соответствии с обязательствами, взятыми на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, и обязательствами, вытекающими из международного права и устава ООН», — приводит слова премьера пресс-служба правительства Молдавии.

Как считает господин Филип, полный вывод российских войск будет способствовать «процессу урегулирования приднестровского конфликта и реинтеграции страны». «Несмотря на трудности, которые мешают процессу урегулирования, власти Кишинева намерены определить в формате переговоров “5+2” политическое решение этого длительного конфликта, возникшего извне в восточной части Республики Молдова», — сказал премьер-министр.

Он также поприветствовал решение включить в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН пункта «Окончательный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии». Это, по мнению премьера Молдавии, означает, что этот вопрос должен находиться в центре внимания международного сообщества.

В июле парламент Молдавии принял Национальную стратегию обороны на 2018−2021 году. Среди основных угроз национальной безопасности в нем названо размещение российских войск на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

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Напомним, в Приднестровье дислоцирована Оперативная группа российских войск в составе 6,5 тыс. человек. Она была сформирована в 1995 году из 14-й гвардейской общевосковой армии, которая в 1992 году остановила наступление молдавской армии на Приднестровье, что привело к замораживанию конфликта.