Армию Сербии привели в боевую готовность из-за инцидента на границе с Косово

По его данным, ситуация осложнилась после того, как 60 косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, снабжающему водой ГЭС «Газиводе» на административной границе Сербии и Косово. Занят и Центр экологии и спорта в населенном пункте Зубин Поток. При этом, как утверждает сербское министерство полиции, были задержаны сербы, «не совершившие никаких правонарушений».