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01:45 (мск), источник: РИА Новости

Вучич попросит Путина о поддержке по косовскому вопросу

Президент Сербии Александр Вучич планирует через несколько дней встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и попросить о поддержке в косовской проблематике и по ряду других вопросов.

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Источник: РИА Новости

БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. «У меня будет встреча с Путиным и мы будем разговаривать обо всех важных вопросах. Конечно, приоритетом является ситуация в Косово и Метохии. Я бы хотел, чтобы Сербия была страной мира и экономического процветания. Я попрошу поддержки у президента Путина на всех международных форумах», — заявил в субботу Вучич журналистам.

На вопрос о российской военной поддержке по примеру Сирии сербский президент ответил отрицательно.

«Я бы не хотел, чтобы на нашей территории происходили крупные военные конфликты», — сказал Вучич.

По информации сербских СМИ, встреча двух президентов пройдет в Москве 2 октября.

Приказ Вучича

Ранее в субботу Вучич приказал привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа. Также в полную боеготовность привели специальные и особые подразделения МВД Сербии.

До этого примерно 60 бойцов спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ROSU заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе» и вошли в центр экологии и спорта близ плотины в северной части края.

ГЭС «Газиводе» контролируется Белградом. По словам Вучича, расходы сербских властей на инфраструктуру станции, а также поддержание объектов ГЭС и плотины озера составили около двух миллионов евро.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и сербской полиции привело к бомбардировкам Югославии, которая на тот момент состояла из Сербии и Черногории, авиацией НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербского населения из края. Было уничтожено множество памятников сербской истории и культуры.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Израиль, Испания, Китай, Иран, Греция и ряд других стран.

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