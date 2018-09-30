Вучич попросит Путина о поддержке по косовскому вопросу
Президент Сербии Александр Вучич планирует через несколько дней встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и попросить о поддержке в косовской проблематике и по ряду других вопросов.
Президент Сербии Александр Вучич планирует через несколько дней встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и попросить о поддержке в косовской проблематике и по ряду других вопросов.
БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. «У меня будет встреча с Путиным и мы будем разговаривать обо всех важных вопросах. Конечно, приоритетом является ситуация в Косово и Метохии. Я бы хотел, чтобы Сербия была страной мира и экономического процветания. Я попрошу поддержки у президента Путина на всех международных форумах», — заявил в субботу Вучич журналистам.
На вопрос о российской военной поддержке по примеру Сирии сербский президент ответил отрицательно.
«Я бы не хотел, чтобы на нашей территории происходили крупные военные конфликты», — сказал Вучич.
По информации сербских СМИ, встреча двух президентов пройдет в Москве 2 октября.
Приказ Вучича
Ранее в субботу Вучич приказал привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности
До этого примерно 60 бойцов спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ROSU заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе» и вошли в центр экологии и спорта близ плотины в северной части края.
ГЭС «Газиводе» контролируется Белградом. По словам Вучича, расходы сербских властей на инфраструктуру станции, а также поддержание объектов ГЭС и плотины озера составили около двух миллионов евро.
Ситуация в Косово
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и сербской полиции привело к бомбардировкам Югославии, которая на тот момент состояла из Сербии и Черногории, авиацией НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербского населения из края. Было уничтожено множество памятников сербской истории и культуры.
В феврале 2008 года