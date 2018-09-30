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07:11 (мск), источник: РИА Новости

Великобритания разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев

Великобритания в рамках новой арктической стратегии разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, заявил газете Telegraph глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Как пишет издание, новая стратегия направлена на то, чтобы позволить Великобритании эффективно наблюдать за активностью российских подлодок и удостовериться, что вооруженные силы удачно расположены для ответа на любую угрозу. Для отслеживания российских подлодок будет использован, в частности, самолет P-8 Poseidon.

«Мы видим активность российских подлодок очень близко к уровню, который был в годы холодной войны, и будет правильно, что мы начнем реагировать на это», — заявил Уильямсон.

Если бы мы могли вернуть время на десять лет назад, многие люди думали, что эра активности подводных лодок на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и угроза, которую она представляла, исчезла с падением Берлинской стены. Эта угроза действительно вернулась на первый план.
Гэвин Уильямсон.
глава минобороны Великобритании

В рамках этой стратегии, Великобритания разместит в следующем году в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут действовать совместно с морскими пехотинцами из США и Нидерландов, а также с военнослужащими из Норвегии.

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