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19:46 (мск), источник: РИА Новости

Украина рассчитывает купить американские системы ПВО

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN заявил о намерении приобрести у США комплексы противовоздушной обороны.

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Источник: Reuters

По словам украинского лидера, приобретение подобного вооружения сдержит угрозу «российской массированной атаки с применением авиации».

Президент выразил уверенность, покупка американских комплексов ПВО якобы поспособствует обеспечению глобальной безопасности.

Порошенко также назвал поставки украинской стороне американских противотанковых комплексов Javelin символическим началом военного сотрудничества Киева и Вашингтона.

Военная помощь

В августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год, общий объем которого составил 716 миллиардов долларов — на 3% больше, чем в минувшем году. При этом 250 миллионов долларов уйдут на поставки военной помощи Украине, которые, помимо прочего, будут включать и летальные вооружения.

За 2018 год украинская сторона получила от США, Великобритании, Канады и Литвы оружие и другие военные средства на сумму свыше сорока миллионов долларов.
Помимо этого, в прошлом году Вашингтон одобрил поставки Киеву комплексов Javelin. В мае они были переданы украинской стороне.

Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия на Украину. В Москве отмечали, что это только усугубит положение в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, зарубежные поставки оружия на Украину помешают урегулированию конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений.

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