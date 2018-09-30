Украина рассчитывает купить американские системы ПВО
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN заявил о намерении приобрести у США комплексы противовоздушной обороны.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN заявил о намерении приобрести у США комплексы противовоздушной обороны.
По словам украинского лидера, приобретение подобного вооружения сдержит угрозу «российской массированной атаки с применением авиации».
Президент выразил уверенность, покупка американских комплексов ПВО якобы поспособствует обеспечению глобальной безопасности.
Порошенко также назвал поставки украинской стороне американских противотанковых комплексов Javelin символическим началом военного сотрудничества Киева и Вашингтона.
Военная помощь
В августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год, общий объем которого составил 716 миллиардов долларов — на 3% больше, чем в минувшем году. При этом 250 миллионов долларов уйдут на поставки военной помощи Украине, которые, помимо прочего, будут включать и летальные вооружения.
За 2018 год украинская сторона получила от США, Великобритании, Канады и Литвы оружие и другие военные средства на сумму свыше сорока миллионов долларов.
Помимо этого, в прошлом году Вашингтон одобрил поставки Киеву комплексов Javelin. В мае они были переданы украинской стороне.
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