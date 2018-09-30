Экс-главком ВКС сравнил потери России в Сирии и СССР в Афганистане
За три года в Сирии погибли 112 российских военнослужащих, сообщил бывший главнокомандующий
За три года в Сирии погибли 112 российских военнослужащих, сообщил бывший главнокомандующий
Из технических средств Россия потеряла восемь самолетов, семь вертолетов и, «возможно,
Для сравнения сенатор привел число советских потерь в Афганистане. По его словам, за три первых года войны погибли почти 4800 военнослужащих, были потеряны не менее 60 танков, около 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов и 97 вертолетов.
Бондарев также привел данные о потерях коалиции во главе с США в Ираке. «За три года войны в Ираке (2003−2006 гг.) американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США — 2309, 10−20 танков Abrams, несколько десятков БТР, не менее 50 БМП Bradley, 15 самолетов и около 80 вертолетов», — сказал сенатор.
Эту статистику Бондарев привел по случаю третьей годовщины начала российской военной операции в Сирии, которая стартовала 30 сентября 2015 г.