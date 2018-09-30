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20:22 (мск), источник: Ведомости

Экс-главком ВКС сравнил потери России в Сирии и СССР в Афганистане

За три года в Сирии погибли 112 российских военнослужащих, сообщил бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Почти половина потерь приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20, отметил Бондарев.

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Источник: Reuters

Из технических средств Россия потеряла восемь самолетов, семь вертолетов и, «возможно, один-два БТР и бронеавтомобиля», сказал Бондарев (его слова приводит «Интерфакс»).

Для сравнения сенатор привел число советских потерь в Афганистане. По его словам, за три первых года войны погибли почти 4800 военнослужащих, были потеряны не менее 60 танков, около 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов и 97 вертолетов.

Бондарев также привел данные о потерях коалиции во главе с США в Ираке. «За три года войны в Ираке (2003−2006 гг.) американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США — 2309, 10−20 танков Abrams, несколько десятков БТР, не менее 50 БМП Bradley, 15 самолетов и около 80 вертолетов», — сказал сенатор.

Эту статистику Бондарев привел по случаю третьей годовщины начала российской военной операции в Сирии, которая стартовала 30 сентября 2015 г.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем сирийскими силами противовоздушной обороны (ПВО). На его борту находились 15 российских военнослужащих. Россия обвинила в случившемся Израиль. По данным российского Министерства обороны, израильские истребители намерено прикрывались Ил-20, тем самым подставив его под удар сирийских ПВО. Израиль отрицает вину.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в марте этого года при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. На борту самолета находились 39 военных.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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