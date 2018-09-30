Порошенко поблагодарил Путина в эфире CNN

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. По словам Порошенко, пять лет назад евроинтеграцию Украины поддерживали только 33 процента населения, а сейчас — 74.

«Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности», — заявил он.

Резюмируя, глава Украины пообещал, что его страна «никогда не вернется в российскую империю».

«Смешные попытки»

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В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства, а спустя два года определил вступление в НАТО целью внешний политики страны. В начале сентября этого года Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении «европейского и евроатлантического направления развития Украины».