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30 сентября, источник: РИА Новости

Порошенко поблагодарил Путина в эфире CNN

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала CNN поблагодарил Владимира Путина за то, что тот якобы «сделал Украину более европейской страной».

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Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. По словам Порошенко, пять лет назад евроинтеграцию Украины поддерживали только 33 процента населения, а сейчас — 74.

«Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности», — заявил он.

Резюмируя, глава Украины пообещал, что его страна «никогда не вернется в российскую империю».

«Смешные попытки»

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В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства, а спустя два года определил вступление в НАТО целью внешний политики страны. В начале сентября этого года Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении «европейского и евроатлантического направления развития Украины».

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Киеву необходимо соответствовать ряду критериев, что в ближайшие годы не представляется возможным. В Раде попытки власти привести Украину в Евросоюз и НАТО называли смешными. Так, по мнению депутата Виктора Бондаря, стремление Порошенко к евроинтеграции «выставляет страну в невыигрышном свете».

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