В британской разведке пожалели о помощи Путину

Он признался, что в преддверии президентских выборов в 2000-м году к нему обратился офицер КГБ с просьбой устроить встречу Путина и занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Сотрудник российской разведки предложил, чтобы Блэр приехал на премьеру оперы «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
«У нас была долгая дискуссия, должен ли Тони Блэр принять приглашение или нет, и мы решили, что это необычная и уникальная премьера, и мы согласились», — сообщил Дирлав.
По его словам, сейчас в ведомстве сожалеют, что помогли российскому президенту «закрепить репутацию». Однако, заметил бывший глава Ми-6, тогда отношения Лондона и Москвы были довольно позитивными. «Хорошие отношения [между странами] продлились полтора-два года, затем они стали затруднительными, поскольку черты путинского режима стали все более очевидными», — заключил он.
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