В британской разведке пожалели о помощи Путину

Источник: Reuters

Он признался, что в преддверии президентских выборов в 2000-м году к нему обратился офицер КГБ с просьбой устроить встречу Путина и занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Сотрудник российской разведки предложил, чтобы Блэр приехал на премьеру оперы «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

«У нас была долгая дискуссия, должен ли Тони Блэр принять приглашение или нет, и мы решили, что это необычная и уникальная премьера, и мы согласились», — сообщил Дирлав.