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10:24 (мск), источник: Ведомости

Пенсионная реформа не изменила отношения граждан к выборам

Объявление о пенсионной реформе повлияло на решение участвовать в региональных выборах лишь у 33% респондентов, опрошенных социологами «Левада-центра».

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Источник: Reuters

Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного 20—26 сентября. Две трети опрошенных — 63% из тех регионов, где проходили выборы 9 сентября — заявили, что объявление о повышении пенсионного возраста не сказалось на их решении реализовать свое избирательное право. Еще 4% затруднились с ответом.

«Пенсионная реформа скорее подхлестнула негативные настроения, которые были в регионах второго тура, но падение рейтингов и ухудшение настроения мы фиксировали до объявления пенсионной реформы. Она усилила страхи и процессы, которые уже стали развиваться», — разъяснил социолог Левада-центра Денис Волков. По его словам, рейтинги региональных лидеров падали с начала года. Падение ненадолго отыграла президентская кампания, но затем процесс продолжился.

Запрос на альтернативу кандидатам от власти «выстрелил» в 7−8 из 26 регионов, где 9 сентября прошли губернаторские выборы. «Там, где критики власти обнаружили, что не являются одиночками и способны на что-то влиять, во втором туре произошел рост поддержки кандидатов оппозиции в 2,5 раза и более», — отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Так, в Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье и Хакасии действующие главы регионов не смогли одержать победу в первом туре. Из-за высокой вероятности проигрыша губернатор Виктор Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром. По итогам вторых туров в Приморье результаты выборов были отменены, а во Владимирской области и Хабаровском крае победу одержали кандидаты от ЛДПР.

В сентябре «Левада-центр» фиксировал снижение протестной активности, связанной с пенсионной реформой. Если в августе к активным действиям были готовы 53%, то месяц спустя — лишь 35%.

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