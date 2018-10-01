Пенсионная реформа не изменила отношения граждан к выборам
Объявление о пенсионной реформе повлияло на решение участвовать в региональных выборах лишь у 33% респондентов, опрошенных социологами «Левада-центра».
Объявление о пенсионной реформе повлияло на решение участвовать в региональных выборах лишь у 33% респондентов, опрошенных социологами «Левада-центра».
Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного
«Пенсионная реформа скорее подхлестнула негативные настроения, которые были в регионах второго тура, но падение рейтингов и ухудшение настроения мы фиксировали до объявления пенсионной реформы. Она усилила страхи и процессы, которые уже стали развиваться», — разъяснил социолог
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В сентябре «Левада-центр» фиксировал снижение протестной активности, связанной с пенсионной реформой. Если в августе к активным действиям были готовы 53%, то месяц спустя — лишь 35%.