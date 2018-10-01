Минтруд не получал законопроект о новой накопительной пенсии
Минтруд не получал законопроект о новом механизме включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщили RNS в
Минтруд не получал законопроект о новом механизме включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщили RNS в
«Законопроект по ИПК в Минтруд России не поступал», — сообщили в Минтруде.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Согласно данным издания, избранный ведомствами механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК.