Минтруд не получал законопроект о новой накопительной пенсии

«Законопроект по ИПК в Минтруд России не поступал», — сообщили в Минтруде.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Согласно данным издания, избранный ведомствами механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК.