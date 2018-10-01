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11:04 (мск), источник: Ведомости

Главой Ненецкого автономного округа избрали врио губернатора

Члены собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) избрали главой региона врио губернатора Александра Цыбульского. Об этом сообщил председатель регионального парламента Александр Лутовинов, передает «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

По законодательству депутаты выбирают губернатора из трех кандидатур, представленных президентом. Помимо Цыбульского для избрания были представлены депутаты местного парламента Андрей Смыченков и Андрей Ружников.

За Цыбульского отданы 12 голосов, за Смыченкова и Ружникова — два и один соответственно. Губернатор в НАО избирается на пять лет.

28 сентября 2017 г. президент России Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора НАО Игоря Кошина. Он подал заявление об уходе по собственному желанию досрочно. На его место — в качестве врио руководителя региона — был назначен Цыбульский, который до этого, с 2014 г., был заместителем министра экономического развития.

Президент России Владимир Путин 26 сентября подписал указы об увольнении трех губернаторов. В отставку ушли главы Астраханской области и Кабардино-Балкарии Александр Жилкин и Юрий Коков, а также врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, считают политологи. До следующих выборов может быть уволено до 10 глав регионов, сказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов: в частности, губернаторы Липецкой и Курской областей Олег Королев и Александр Михайлов.

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