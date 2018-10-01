Главой Ненецкого автономного округа избрали врио губернатора

Источник: РИА "Новости"

По законодательству депутаты выбирают губернатора из трех кандидатур, представленных президентом. Помимо Цыбульского для избрания были представлены депутаты местного парламента Андрей Смыченков и Андрей Ружников.

За Цыбульского отданы 12 голосов, за Смыченкова и Ружникова — два и один соответственно. Губернатор в НАО избирается на пять лет.

28 сентября 2017 г. президент России Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора НАО Игоря Кошина. Он подал заявление об уходе по собственному желанию досрочно. На его место — в качестве врио руководителя региона — был назначен Цыбульский, который до этого, с 2014 г., был заместителем министра экономического развития.