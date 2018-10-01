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12:03 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: Губернатору Забайкальского края подбирают замену

Причиной этого считают низкий рейтинг среди населения и протестные настроения бюджетников.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Главу Забайкальского края Наталью Жданову могут в скором времени заменить на ее посту в рамках волны перестановок во властях регионов. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к руководству региона. Причинами возможной скорой отставки Ждановой собеседники издания считают ее личную непопулярность среди населения и сложную социально-экономическую ситуацию в регионе.

Федеральный центр всерьез рассматривает возможность ухода Ждановой с поста, и уже подбирает ей замену, сообщили оба собеседника издания.

Основной причиной этому считают тяжелую социально-экономическую ситуацию в крае: экономические перспективы у региона есть, однако все проекты реализуются медленно, и перспективы Забайкалья находятся в зависимости от решений федеральных финансово-промышленных групп.
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Среди других причин также называется низкий уровень поддержки губернатора населением. «Вокруг нее сформировался негативный информационный фон», — заявил один из источников. Еще один собеседник, близкий к властям Забайкалья, добавил, что и сама губернатор в последнее время «почти прекратила активную деятельность и будто чего-то ждет».

Наталья Жданова занимала пост сначала врио главы региона, а потом была избрана на должность губернатора в 2016 году, набрав 54,3% голосов. Исполняющей обязанности губернатора она стала после ухода предыдущего краевого руководителя, представителя «Справедливой России» Константина Ильковского. До этого назначения Жданова находилась на посту спикера законодательного собрания Забайкалья.

На прошедших 9 сентября выборах в заксобрание Забайкальского края «Единая Россия» сохранила большинство только за счет коалиции с ЛДПР, поскольку по результатам выборов набрала лишь 28,31% голосов, что ниже предыдущего их результата более чем на 10%. На выборах глав районов региона из семи кампаний единороссы проиграли три.

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