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13:07 (мск), источник: Ведомости

Кремль отказался дискутировать со СМИ о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Кремль больше не хочет участвовать в дискуссии о личностях подозреваемых в отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Так он ответил на вопрос о возможной дезинформации президента Владимира Путина о личностях подозреваемых россиян, после того как Bellingcat, The Insider и Русская служба BBC нашли подтверждение тому, что настоящее имя одного из них, Руслана Боширова, — Анатолий Чепига, а сам он якобы является полковником ГРУ.

Мы не будем больше вести разговор со СМИ… Вы знаете, BBC не может что-то подтвердить, оно может лишь выдвинуть предположение или еще что-то. И поскольку вся дискуссия ведется только на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Представитель Кремля напомнил, что «Россия с самого начала предлагала совместные действия по расследованию инцидента» в британском Солсбери. «Вместе с тем это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы», — добавил Песков.

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В начале сентября Великобритания назвала имена людей, которых она подозревает в отравлении Скрипалей — Руслан Боширов и Александр Петров — и опубликовала их фотографии. Спустя неделю президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал их «куда-нибудь прийти», чтобы рассказать о себе. На следующий день на телеканале RT вышло интервью с ними, в котором они представились как Петров и Боширов и сообщили, что они «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге — полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, когда переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России.

Русская служба BBC сообщила, что ей удалось подтвердить эту информацию. Газета «Коммерсантъ» написала, что пообщалась с односельчанами Чепиги: одна из его знакомых, с которой он близко общался в школьные годы, узнала его в Боширове. Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чепиги званием Героя России.

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28 сентября© Ньюстюб
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