Систему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 года

Источник: РИА "Новости"

«Я разочарую, у нас нет в законодательстве понятия пенсионного балла и никогда не было. Это сленг, который сформировался за недавний период времени. У нас есть так называемая система пенсионных коэффициентов, и она действует до 1 января 2019 года», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова журналистам в понедельник.

По ее словам, в дальнейшем систему пенсионных коэффициентов ждут изменения, обусловленные принятием закона о повышении пенсионного возраста. Сейчас стоимость пенсионного коэффициента устанавливается законом о бюджете, и методология его установления «была неочевидна и непонятна». Теперь, пояснила Голикова, с 1 января 2019 года на ближайшие 6 лет «четко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента, и можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться». А начиная с 2025 года систему модернизируют.

«Начиная с 2025 года система должна быть модернизирована, потому что предлагается иной порядок установления размеров, чем тот, что действовал сейчас», — сказала Голикова.

«Если коротко, сейчас будет первая модернизация — на первые шесть лет, и потом вторая», — добавила она. При этом, вице-премьер пояснила, что ближайшие шесть лет предполагается потратить на обсуждение того, что делать с 2025 года.