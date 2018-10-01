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14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор Волгоградской области готовится к переходному периоду

Андрей Бочаров может уйти в отставку.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в ближайшее время досрочно свой пост может покинуть губернатор Волгоградской области, бывший глава исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Андрей Бочаров, руководящий регионом с 2014 года. Его срок полномочий заканчивается в 2019 году. Источники говорят, что сейчас уже идет подбор кандидатов ему на замену.

О предстоящей отставке губернатора Волгоградской области «Ъ» рассказали источники, близкие к администрации президента. «Хотя волна слухов об уходе Бочарова поднималась уже несколько раз, сейчас это реальный вариант: ищут кандидатов ему на замену», — сказал один из собеседников «Ъ».

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В Волгограде местные политики обсуждают «как скорую неизбежность» отставку Андрея Бочарова почти месяц. В регионе ждали, что о преемнике объявят сразу после окончания отпуска главы региона. Но он вышел на работу и внешне никак не показывал, что готовится уйти с должности. А накануне дополнительным катализатором для этих слухов стали правки в статьях о господине Бочарове в крупнейших справочных агрегаторах российского интернета. Там 3 октября было обозначено датой его ухода с нынешней должности.

Андрей Бочаров возглавил Волгоградскую область в 2014 году, и в 2019 году ему предстоят перевыборы. В регион он был направлен после отставки Сергея Боженова. Господин Бочаров был направлен в регион, чтобы исправить ошибки прошлого руководителя. Господин Боженов до назначения на пост губернатора был мэром Астрахани, и собеседники «Ъ» в регионе утверждали, что конец его политической карьере положил конфликт с местными элитами, в том числе с силовиками. Андрей Бочаров был переброшен на этот участок работы с поста главы исполкома только учрежденного ОНФ. В 2013 году Герой России полковник ВДВ Андрей Бочаров руководил оргкомитетом по подготовке учредительного съезда движения (курировал этот вопрос внутриполитический блок администрации президента под руководством Вячеслава Володина).

Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев (избран в составе региональной группы, включающей Волгоградскую область) сказал «Ъ», что «комментировать слухи не будет», а по кадровым вопросам «нужно обратиться к президенту». В Кремле вероятность смены нынешнего губернатора Волгоградской области пока не комментировали.

Сам Андрей Бочаров на звонки «Ъ» не ответил.

Максим Иванов, Всеволод Инютин

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