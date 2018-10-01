Песков удивлен словами экс-главы MI6 о «помощи» Путину в 2000 году

Источник: РИА "Новости"

«Мы не знали, что MI6 дает разрешение на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном это не повод для наших комментариев», — сказал он.

Ранее господин Дирлав рассказал The Times, что сожалеет о помощи Владимиру Путину в организации встречи в 2000 году с Тони Блэром, занимавшим тогда пост премьер-министра Великобритании. По словам бывшего главы MI6, к нему в Лондоне обратился старший офицер КГБ, который поинтересовался, захочет ли господин Блэр посетить премьеру оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге вместе с господином Путиным.