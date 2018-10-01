Песков удивлен словами экс-главы MI6 о «помощи» Путину в 2000 году

«Мы не знали, что MI6 дает разрешение на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном это не повод для наших комментариев», — сказал он.
Ранее господин Дирлав рассказал The Times, что сожалеет о помощи Владимиру Путину в организации встречи в 2000 году с Тони Блэром, занимавшим тогда пост
«У нас была долгая дискуссия в Лондоне, принимать Блэру приглашение или нет, и мы решили, что это уникальное и необычное открытие», — рассказал господин Дирлав. Встреча, считает он, способствовала закреплению репутации господина Путина.