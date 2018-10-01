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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков удивлен словами экс-главы MI6 о «помощи» Путину в 2000 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление бывшего главы MI6 Ричарда Дирлава, выразившего сожаление, что он способствовал укреплению репутации Владимира Путина перед его избранием президентом в 2000 году.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы не знали, что MI6 дает разрешение на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном это не повод для наших комментариев», — сказал он.

Ранее господин Дирлав рассказал The Times, что сожалеет о помощи Владимиру Путину в организации встречи в 2000 году с Тони Блэром, занимавшим тогда пост премьер-министра Великобритании. По словам бывшего главы MI6, к нему в Лондоне обратился старший офицер КГБ, который поинтересовался, захочет ли господин Блэр посетить премьеру оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге вместе с господином Путиным.

«У нас была долгая дискуссия в Лондоне, принимать Блэру приглашение или нет, и мы решили, что это уникальное и необычное открытие», — рассказал господин Дирлав. Встреча, считает он, способствовала закреплению репутации господина Путина.

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