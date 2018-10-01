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15:36 (мск), источник: РИА Новости

В Раде предложили запретить понятие «русский мир»

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир», признать его «формой нацизма».

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Источник: РИА Новости

Русский мир — концепция международного сообщества, участники которого объединены приверженностью к России и в целом — к русскому языку и культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее отметил, что «русский мир» — это одновременно и «украинский мир, и белорусский мир, мир всея Руси», «это мир, который создан через крещение в Днепре, это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культуру, в быт нашего народа».

Поправки в закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» (относительно осуждения и запрета «русского мира» на Украине) зарегистрированы в украинском парламенте под номером 9139. Поправки предлагают рассмотреть представители «Блока Петра Порошенко» и внефракционные депутаты.

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Они, в частности, предлагают на законодательном уровне признать, что «русский мир» — это якобы «форма национал-социализма (нацизма), «российская неоимперская геополитическая, культурно-историческая идея международного и межгосударственного сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре, под лозунгами единения и защиты носителей русского языка и культуры, православной веры, общей исторической памяти и общих взглядов на общественное развитие».

Законопроект также предлагает запретить любую пропаганду «русского мира» на Украине, в том числе и путем распространения информации о том, что «российская православная церковь — основа Вселенского православия и единственная церковь, которая сохранила аутентичную веру, а также использование такой идеологии как основание для объединения украинского и российского народов».

На Украине постоянно звучат призывы запретить всё, что так или иначе связано с Россией или русским языком.

Так, в сентябре Львовский областной совет постановил запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить «разъяснительную работу» с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение «аудиовизуальных произведений» на русском языке.

В ответ замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко предложил депутатам Львовского областного совета запретить «ветер с востока».

Также запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

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