В Раде предложили запретить понятие «русский мир»
КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир», признать его «формой нацизма».
КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир», признать его «формой нацизма».
Русский мир — концепция международного сообщества, участники которого объединены приверженностью к России и в целом — к русскому языку и культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее отметил, что «русский мир» — это одновременно и «украинский мир, и белорусский мир, мир всея Руси», «это мир, который создан через крещение в Днепре, это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культуру, в быт нашего народа».
Поправки в закон «Об осуждении коммунистического и
Они, в частности, предлагают на законодательном уровне признать, что «русский мир» — это якобы «форма
Законопроект также предлагает запретить любую пропаганду «русского мира» на Украине, в том числе и путем распространения информации о том, что «российская православная церковь — основа Вселенского православия и единственная церковь, которая сохранила аутентичную веру, а также использование такой идеологии как основание для объединения украинского и российского народов».
Так, в сентябре Львовский областной совет постановил запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить «разъяснительную работу» с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение «аудиовизуальных произведений» на русском языке.
Также запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.