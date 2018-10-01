В Каталонии проходят протесты в годовщину референдума о независимости

Источник: AFP 2018

Митинги под лозунгом «Не забыть, не простить. Построим республику» начались сегодня в Барселоне, Жироне, Таррагоне и Льейде. Протестующие временно заблокировали движение скоростных поездов из Барселоны в Париж, а также перекрыли автомагистрали AP-7 и А-2. Позже движение поездов было восстановлено, однако протесты не прекратились.

Видео В беспорядках в столице Каталонии пострадало больше 20 человек

В центре Барселоны каталонские студенты призывают к всеобщей забастовке. Несколько тысяч учащихся выступают в поддержку итогов прошлогоднего референдума об отделении.

Акции протеста будут продолжаться в течение всего дня. Ожидается, что самым крупным митингом станет вечерняя манифестация в Барселоне. Предполагается, что она начнется в 18:30 по местному времени и закончится у здания парламента региона. Глава каталонского правительства Ким Торра заявил о поддержке акций.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых поддержали отделение региона от королевства.