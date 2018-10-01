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18:51 (мск), источник: Известия

В Каталонии проходят протесты в годовщину референдума о независимости

В Каталонии в понедельник, 1 октября, проходят многочисленные акции протеста. Они посвящены годовщине проведения референдума о независимости, сообщает ТАСС.

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Источник: AFP 2018

Митинги под лозунгом «Не забыть, не простить. Построим республику» начались сегодня в Барселоне, Жироне, Таррагоне и Льейде. Протестующие временно заблокировали движение скоростных поездов из Барселоны в Париж, а также перекрыли автомагистрали AP-7 и А-2. Позже движение поездов было восстановлено, однако протесты не прекратились.

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В центре Барселоны каталонские студенты призывают к всеобщей забастовке. Несколько тысяч учащихся выступают в поддержку итогов прошлогоднего референдума об отделении.

Акции протеста будут продолжаться в течение всего дня. Ожидается, что самым крупным митингом станет вечерняя манифестация в Барселоне. Предполагается, что она начнется в 18:30 по местному времени и закончится у здания парламента региона. Глава каталонского правительства Ким Торра заявил о поддержке акций.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых поддержали отделение региона от королевства.

27 октября парламент Каталонии официально одобрил законопроект о независимости региона, но испанское правительство применило ст. 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида. Инициировавшие раздел Испании каталонские лидеры и активисты попали в тюрьму или бежали из страны.

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