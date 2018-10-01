Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установлена личность женщины, откопанной в железном гробу
«Жигули» закопали под землю, а через год завели (видео)
Татьяна Навка умилила соцсети трогательным фото с дочкой и мужем
Только сейчас пролился свет на судьбу исчезнувшего рейса MH370
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с ее квартирой
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
СМИ: Российский Ил-96 "страшно удивил" американцев
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
Андрей Малахов стал героем шоу «Когда все дома»
83-летний отец Агутина попал в финал шоу «Голос»
Самый опытный ловелас Италии умер во время секса - подробности
Лечусь до сих пор: Пьеха о борьбе с зависимостью
Что будет с организмом, если отказаться от сладкого
Какие продукты помогут убрать жир с живота
Сказке конец: Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
Дочь Куценко и Порошиной готовится к свадьбе - СМИ
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как создать атмосферу прованса у себя дома
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
19:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Депутат: «В Тольятти произошло насильственное удержание власти»

Факт внеочередного заседания парламента шестого созыва в Тольятти прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы от КПРФ Алексей Краснов.

Наверх

В самарском городе Тольятти 1 октября произошло столкновение депутатов дум шестого и седьмого созывов: прошлые и настоящие народные избранники боролись за право законотворчества. Представители КПРФ в новоизбранном парламенте считают, что был нарушен закон, и решения, принятые прежней думой, нелегитимны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Согласно федеральному законодательству, полномочия депутатов и думы истекают во второе воскресенье сентября. Кроме того, депутаты избираются ровно на пять лет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы от КПРФ, член комитета законности и противодействия коррупции Алексей Краснов.

Он уточнил, что в законе существует «вилка», которой сейчас пытаются воспользоваться депутаты прошлого созыва, однако эта правовая коллизия относится только к Государственной думе РФ.

Она подразумевает, что дума является легитимной до начала работы парламентариев следующего созыва. По словам Краснова, это делается для того, чтобы народные избранники могли вернуться домой из Москвы с должным достоинством, пользуясь депутатскими правами.

«Прецедентов, когда уходящий созыв пользовался бы этой коллизией, чтобы проводить заседания, не было. Существует политическая этика и закон — народ уже выбрал новых представителей, и пренебрегать его выбором просто неэтично. К тому же упомянутая коллизия не касается областных и, тем более, муниципальных дум», — уточнил эксперт.

Читайте также
Пенсионная реформа не изменила отношения граждан к выборам

Он высказал мнение, что депутаты шестого созыва и власти Тольятти не обладают достаточными правовыми знаниями. Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, внеочередное заседание старой думы инициировал глава города Сергей Атяшев.

«Очевидно, что они собрались только чтобы изменить регламент. Остальные вопросы были проходными, два вообще сняли с повестки и оставили следующей думе — седьмого созыва. Поправка в регламент — инструмент давления “Единой России” на думу, так как теперь у неё блокирующее число депутатов», — считает Алексей Краснов.

Напомним, что по новому регламенту, принятому 1 октября думой шестого созыва, новоизбранный муниципальный парламент Тольятти не сможет принимать решения простым большинством голосов. Вместо 19 проголосовавших «за» теперь потребуется 24 — это две третьих депутатского корпуса. Учитывая, что у единороссов в думе 13 мест, они смогут блокировать любое решение и не позволят представителям КПРФ — их в новом парламенте 17 — проводить свои законопроекты. При этом на стороне старых депутатов выступил не только мэр, но и прокуратура.

«Я, как член комиссии по законности и противодействию коррупции Самарской губернской думы, выступал на заседании и объяснял, что происходящее незаконно. Однако прокурор Тольятти Ирина Мазур поддержала нарушителей, дав некомпетентный комментарий. Она ссылалась на 131 федеральный закон, на статью об условиях функционирования дум, но проигнорировала главы, где говорится о сроках депутатских полномочий», — сообщил эксперт.

Новоизбранная дума также попыталась провести заседание 1 октября, чтобы предотвратить возможность использования правовой коллизии, но народных избранников даже не пустили в здание думы, силой закрыв перед ними дверь.

На место происшествия депутаты вызвали полицию, но органы правопорядка, по словам Алексея Краснова, отказались пресечь правонарушение. Представители прокуратуры также не стали общаться с депутатами.

«После случившегося сегодня заседание думы седьмого созыва, запланированное на 5 октября и инициированное мэром Сергеем Атяшевым, является нелегитимным, так как должно работать по регламенту, утвержденному думой шестого созыва в нарушение закона. Выборы председателя и комиссий в таких условиях проводить нельзя», — заявил эксперт.

Народные избранники собрались обращаться в суд, а в качестве обеспечительной меры будут требовать приостановления действия регламента. Коммунисты уверены: то, что произошло 1 октября в здании гордумы Тольятти — не что иное, как насильственное удержание власти.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах в муниципальные органы представительной власти в Тольятти 9 сентября победили коммунисты, набрав более 35% голосов. С аналогичным результатом закончились выборы в Сызрани.

National Interest: Трамп толкает союзников США в объятия России и Китая
Голос любви: умер Шарль Азнавур
Как обмануть рак? Поясняем открытие лауреатов Нобелевской премии
Дмитрий Киселев: Дом стоит 13 лет, Мазурин вымогает 13 миллионов
Раскрыты заработки российских миллиардеров
Акинфеев объявил об уходе из сборной России по футболу
Получивший 23 оклада вице-губернатор уйдет в отставку
Фермер вырастил гигантскую тыкву (фото)
Спорт
«Мы верим в Лунева»: кто заменит Акинфеева в воротах сборной Новость о составе сборной России по футболу на матчи Лиги наций отошла на второй план на фоне заявления Игоря Акинфеева
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Пугачева с детьми поддержала Галкина на премьере Артист представил анимационный фильм «Пришельцы в доме», где озвучил сразу трех персонажей
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
В России выросли ставки по ипотеке
Назван самый свадебный город России
Горячие темы на «Детях»
Вингардиум Левиоса По многочисленным просьбам, тема про жилье в Дании.))) 492
Василиса Микулишна Выбор с последствиями 247
не люби мне мозги! Как помочь ребенку? Страхи 149
Кристина топ 10 имен 146
Леди
Жасмин, Зара, Бородина и Волкова: как правильно носить жакет Жакет может стать твоим сообщником в любой ситуации, он подружится и с джинсами, надетыми с дедушкиными кроссовками, и с вечерним платьем
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь