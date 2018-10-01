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20:47 (мск), источник: РИА Новости

Трамп объяснил, почему он не пьет

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он пристрастился к алкоголю, стал бы самым «ужасным в мире».

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Источник: AP 2018

То, что Трамп никогда не употреблял алкоголь, известный факт. Не употреблять алкоголь он решил в юности после смерти брата от алкоголизма.

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«Я просто говорю, я не пью. Я честно могу сказать, я никогда не пил пиво в своей жизни. Это одна из моих хороших привычек. Кто бы меня ни спросил — у меня никогда не было в жизни и стакана алкоголя. Какие бы причины ни были. Можете представить, если бы это произошло, какой бы это был кошмар, я был бы самым ужасным в мире», — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Трамп позволил себе такое лирическое отступление, отвечая на вопрос журналиста о скандале с кандидатом в Верховный суд США Бреттом Кавано, против которого выдвинуты обвинения со стороны нескольких женщин в неподобающем поведении в 1980-е годы в нетрезвом состоянии. Сейчас по этому поводу в Сенате идут слушания.

Ранее Кавано в ответ на обвинения в неподобающем поведении в молодости заявил, что до сих пор любит пиво, но никогда не допивался до «потери сознания». Все обвинения Кавано отрицает.

Трамп на пресс-конференции в очередной раз подчеркнул, что он верит Кавано.

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