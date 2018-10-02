СМИ связали Анатолия Чепигу с операцией по спасению Януковича в 2014 году
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — По сведениям журналистов, именно за эвакуацию
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — По сведениям журналистов, именно за эвакуацию
Полковник ГРУ Анатолий Чепига, которого СМИ называют одним из исполнителей покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери, получил звание Героя России за операцию по спасению
«По информации “Досье”, в феврале 2014 года сотрудник ГРУ Чепига принимал участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в составе Сил специальных операций (ССО) Минобороны РФ, получив за это звание Героя России», — сказано в материале.
В расследовании международной команды журналистов Bellingcat, опубликованном на прошлой неделе, говорилось, что в декабре 2014 года Чепига был удостоен высшей государственной награды России «за проведение миротворческой миссии».
В Кремле заявили, что проверили данные расследования Bellingcat и The Insider и не нашли никаких сведений о присвоении звезды Героя России человеку по имени Анатолий Чепига.
Автор расследования Сергей Канев после публикации расследования вынужденно уехал из России, сообщив, что опасается за свою безопасность.
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12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», — резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ.
13 сентября Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери в туристическую поездку. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервнопаралитического действия под названием «Новичок» во время поездки в Великобританию.