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03:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Воронежский вице-губернатор попросил прокуратуру проверить законность выплат ему 23 окладов

Прокуратура Воронежской области проверит, была ли законной выплата 23 окладов заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову. Проверку инициировал сам политик.

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«Он попросил проверить законность действий, произведенных в отношении него с 15 по 17 сентября. Мы проводим проверку законности по факту выплаты вице-губернатору компенсации в связи с увольнением на пенсию», — рассказал ТАСС старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов.

60-летний Юрий Агибалов лишился должности исполняющего обязанности вице-губернатора в середине сентября, но спустя краткий промежуток времени он снова был принят на работу, причем на лучших чем раньше условиях.

В связи с уходом на пенсию господину Агибалову выплатили 23 оклада. СМИ при этом сообщали, что общая сумма единовременной выплаты могла составить около 1 млн руб.

Власти региона утверждают, что компенсация замгубернатора была выплачена в полном соответствии с региональным законом, ее размер составил 223 892 руб.

1 октября глава Воронежской области Александр Гусев объявил, что господин Агибалов покинет свой пост. Причин увольнения он не назвал.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Замгубернатора Воронежской области выдали «золотой парашют».

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