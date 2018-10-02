Воронежский вице-губернатор попросил прокуратуру проверить законность выплат ему 23 окладов

«Он попросил проверить законность действий, произведенных в отношении него с 15 по 17 сентября. Мы проводим проверку законности по факту выплаты вице-губернатору компенсации в связи с увольнением на пенсию», — рассказал ТАСС старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов.

60-летний Юрий Агибалов лишился должности исполняющего обязанности вице-губернатора в середине сентября, но спустя краткий промежуток времени он снова был принят на работу, причем на лучших чем раньше условиях.

В связи с уходом на пенсию господину Агибалову выплатили 23 оклада. СМИ при этом сообщали, что общая сумма единовременной выплаты могла составить около 1 млн руб.

Власти региона утверждают, что компенсация замгубернатора была выплачена в полном соответствии с региональным законом, ее размер составил 223 892 руб.