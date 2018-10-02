Шпионскую технику оставляют в быту
ФСБ отклонила поправки к законопроекту.
ФСБ отклонила поправки к законопроекту.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) отклонила предложения к законопроекту о шпионской технике, разработанному после резонансного уголовного дела в отношении курганского фермера, купившего
Ни одно из предложений участников рынка к законопроекту ФСБ об уточнении термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС), не было поддержано, следует из сводки предложений, опубликованной на портале regulation.gov.ru.
Так, в конце прошлого года большой резонанс получило уголовное дело в отношении курганского фермера, который купил для своей коровы
Законопроект критиковали разработчики софта и производители электроники. В частности, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) выражала опасения по поводу возможного расширения уголовной ответственности на отрасль. АПКИТ провела консультации с регулятором, в ходе которых сообщила о готовности участвовать в рабочей группе по работе с подзаконными актами в развитие данного закона, регулятор с предложениями согласился, сейчас идет формирование этих групп, говорит исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев. «Кроме того, насколько нам известно, Конституционный суд дал мнение о том, что квалификация по данной статье возможна только при наличии умысла. По итогам консультаций, а также с учетом мнения Конституционного суда на данный момент опасений относительно законопроекта нет», — говорит он.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Canon, Intel, IBM, LG, «М. Видео» и др., предлагала при определении термина СТС ограничиться средствами, которым «придан внешний вид изделий, предназначенных для выполнения функций, не связанных с получением информации». Однако, по мнению ФСБ, позиция которой опубликована в сводке предложений, такая формулировка необоснованно сузит область современных технических средств, в которых реализуется функция негласного получения информации.
«Нас
ФСБ также предлагали разработать перечень и характеристики СТС. «Чем шире определение термина СТС, тем больше вероятность лавинообразного роста числа уголовных дел за оборот и использование по факту безвредных, но незаконных технических устройств, и наоборот, чем больше свойств и характеристик описано в законе, тем ниже такая вероятность», — рассуждает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. С другой стороны, можно понять и разработчика, поскольку наличие четких критериев определения, как правило, способствует созданию путей обхода установленных запретов, отмечает он. «Этот законопроект не расширяет, а скорее определяет сферу уголовной ответственности, поскольку правоприменительная практика в этой области порой доходит до абсурда, а предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта, по сути, неконструктивны», — полагает руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская.
Кристина Жукова
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