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00:07 (мск), источник: Интерфакс

Украина заподозрила Россию в размещении в Крыму ядерного оружия

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Министерство иностранных дел Украины опасается, что Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие.

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Источник: РИА "Новости"
Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия.
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины

По его словам, именно с территории полуострова осуществляются поставки военной техники, например, в Сирию.

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В связи с этим Климкин сообщил, что МИД Украины планирует подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу милитаризации Крыма. «Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма», — сказал украинский министр.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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