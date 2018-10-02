Филарету рано почивать на лаврах

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На Украине разгорается борьба за храмы и монастыри на фоне перспективы получения от Константинопольской патриархии томоса об автокефалии. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП, не признана другими православными церквами) Филарет заявил о передаче будущей Украинской церкви Киево-Печерской и Почаевской лавр, находящихся сейчас в пользовании Украинский православной церкви Московского патриархата. Источник «Ъ» в Константинопольском патриархате дал понять, что заявление Филарета может привести к «избиениям верующих» и «отдаляет перспективу получения томоса». Представители канонической Украинской православной церкви опасаются начала на Украине новой войны за храмы и монастыри.

«Все строения, которые сейчас занимает УПЦ (МП.— “Ъ”), должны быть переданы новой Украинской церкви, — заявил глава УПЦ КП Филарет.— Лавра и одна, и вторая будут переданы Украинской церкви». Речь шла о Киево-Печерской и Почаевской лаврах, Филарет не упомянул о находящейся под Донецком Святогорской лавре. «Никакой собственности у Московского патриархата в Украине нет. Киево-Печерская и Почаевская лавры — украинские святыни, к которым Московский патриархат никакого отношения не имеет», — заявил Филарет. По его словам, томос (документ об автокефалии) получит «новый глава Украинской церкви, который будет избран на соборе Объединительном, а собор Объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата — это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви, десять архиереев Московского патриархата».

На Украине действуют три православные церкви. УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью в стране. УПЦ КП во главе с патриархом Филаретом, отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, а ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Украинская автокефальная церковь (УАПЦ) создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.

На заявления Филарета отреагировали также в УПЦ МП. Ее управляющий делами митрополит Антоний заявил журналистам, что опасается «веера захватов храмов по всей территории Украины»: «В каждом селе, в каждом приходе найдутся люди, которые захотят захватить наши церкви». Митрополит считает, что «вопрос автокефалии — это политический проект, часть предвыборной кампании». Митрополит отметил, что в послании Верховной раде президент Украины Петр Порошенко пообещал защиту только тем верующим, которые будут переходить в новую Украинскую церковь. «Томос — это вопрос не церковный, это вопрос геополитики», — уверен митрополит Антоний.



«Характерно, что все это говорится без желания узнать мнение самих верующих, которые ходят в эти храмы, — отметил в беседе с “Ъ” секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.— Предлагается всех верующих Украинской православной церкви выгнать из их обителей и храмов, а храмы передать другим хозяевам. Нетрудно предположить, чем это может закончиться, учитывая количество верующих Украинской православной церкви (МП.— “Ъ”). Безусловно, подобные заявления — провокация».



«Призывы Киевского патриархата к передаче ключевых храмов и монастырей, в том числе Киево-Печерской лавры, в рамках нынешнего кризиса стоит рассматривать как стремление радикализировать ситуацию, — согласен глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Филарет (Денисенко) хочет заручиться поддержкой властей в строительстве будущей “единой поместной церкви” и мобилизовать своих сторонников. Но такого рода призывы могут спровоцировать беспорядки и противостояние вокруг храмов, передел церковной собственности. Филаретовцы сталкивают верующих между собой, готовят почву для приходской войны, когда каждая община будет вынуждена решать, с кем она — с УПЦ или с группой, которая объявит себя единой церковью».



«Константинопольский патриархат пытается оттеснить Московский, происходит это на территории Украины, это совпадает с нашими интересами», — заявил «Ъ» собеседник в блоке Петра Порошенко. По его словам, передача храмов УПЦ МП и УПЦ КП в собственность новой Украинской церкви вполне возможна и законна. Сейчас большинство храмов на Украине — госсобственность, арендуемая религиозными организациями. Киево-Печерская лавра, например, — это музей. Закон о свободе совести предписывает, что «культовые здания и имущество, которые находятся в государственной собственности, передаются религиозным организациям в пользование решениями областных и городских администраций. Они могут поменять этих пользователей», заявил собеседник «Ъ».

В свою очередь собеседник «Ъ», близкий к кабинету министров Украины, отметил, что «многие храмы имеют историко-культурную ценность, о передаче их в собственность церквей речи быть не может». Что касается существующих договоров о передаче в пользование, то они могут быть прекращены «по общим основаниям», в соответствии с разъяснением Высшего хозяйственного суда Украины, добавил собеседник «Ъ».