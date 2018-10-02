Филарету рано почивать на лаврах
Заявления о передаче монастырей и храмов на Украине могут «отдалить перспективу» автокефалии.
Заявления о передаче монастырей и храмов на Украине могут «отдалить перспективу» автокефалии.
На Украине разгорается борьба за храмы и монастыри на фоне перспективы получения от Константинопольской патриархии томоса об автокефалии. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП, не признана другими православными церквами) Филарет заявил о передаче будущей Украинской церкви
«Все строения, которые сейчас занимает УПЦ (МП.— “Ъ”), должны быть переданы новой Украинской церкви, — заявил глава УПЦ КП Филарет.— Лавра и одна, и вторая будут переданы Украинской церкви». Речь шла о
На заявления Филарета отреагировали также в УПЦ МП. Ее управляющий делами митрополит Антоний заявил журналистам, что опасается «веера захватов храмов по всей территории Украины»: «В каждом селе, в каждом приходе найдутся люди, которые захотят захватить наши церкви». Митрополит считает, что «вопрос автокефалии — это политический проект, часть предвыборной кампании». Митрополит отметил, что в послании Верховной раде президент Украины Петр Порошенко пообещал защиту только тем верующим, которые будут переходить в новую Украинскую церковь. «Томос — это вопрос не церковный, это вопрос геополитики», — уверен митрополит Антоний.
«Характерно, что все это говорится без желания узнать мнение самих верующих, которые ходят в эти храмы, — отметил в беседе с “Ъ” секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.— Предлагается всех верующих Украинской православной церкви выгнать из их обителей и храмов, а храмы передать другим хозяевам. Нетрудно предположить, чем это может закончиться, учитывая количество верующих Украинской православной церкви (МП.— “Ъ”). Безусловно, подобные заявления — провокация».
«Призывы Киевского патриархата к передаче ключевых храмов и монастырей, в том числе
«Константинопольский патриархат пытается оттеснить Московский, происходит это на территории Украины, это совпадает с нашими интересами», — заявил «Ъ» собеседник в блоке Петра Порошенко. По его словам, передача храмов УПЦ МП и УПЦ КП в собственность новой Украинской церкви вполне возможна и законна. Сейчас большинство храмов на Украине — госсобственность, арендуемая религиозными организациями.
Собеседник «Ъ» в Константинопольском патриархате утверждает, что «Филарета и УПЦ КП для нас не существует, а УПЦ (МП.— “Ъ”) юридически сейчас — часть РПЦ. Предстоятель новой церкви будет избран в Константинополе, но каждое заявление Филарета о перспективе захвата лавр, монастырей и храмов отдаляет перспективу получения томоса. Константинополю не нужны избиения верующих на Украине».
Янина Соколовская, Киев; Павел Коробов
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