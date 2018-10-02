Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установлена личность женщины, откопанной в железном гробу
«Жигули» закопали под землю, а через год завели (видео)
Молодая жена Краско рассказала, почему не хочет рожать
На борту самолета возник конфликт с чемпионом РФ
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с ее квартирой
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Как Польша снова рискнула ввязаться в конфликт с РФ
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
Пугачева с детьми поддержала Галкина на премьере
От Безруковой до Бузовой: все звезды на премии телеканала
Умер престарелый итальянец, переспавший с шестью тысячами женщин
Лечусь до сих пор: Пьеха о борьбе с зависимостью
Кадыров отреагировал на угрозу США к РФ о морской блокаде
Путин сделал заявление, касающееся Абхазии
Сказке конец: Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
Дочь Куценко и Порошиной готовится к свадьбе - СМИ
В Италии ограбленные туристы отдохнули за счет города
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
17Идем на «Восток»
06:09 (мск), источник: Ведомости

Трех вице-губернаторов Приморья отправили в отставку

Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации. Речь идет об отставке Ирины Мануйловой, Станислава Ершова и Дмитрия Братыненко.

Наверх
Первый вице-губернатор Александр Костенко, вице-губернаторы Андрей Ларин, Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мариза, Павел Серебряков, Константин Богданенко и Гагик Захарян пока остаются на своих местах.
пресс-служба администрации Приморского края
Читайте также
Владимир Путин открыл новый сезон губернаторских отставок

Мануйлова курировала в администрации сферу образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. Ершов отвечал за взаимодействие с федеральными органами власти, Братыненко — с региональным Законодательным собранием, краевой избирательной комиссией и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.

В пятницу, 26 сентября президент Владимир Путин назначил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кожемяко — первый губернатор, который возглавлял четыре региона. До Приморья он руководил Амурской областью, Сахалином и уже не существующим регионом Корякия.

До Кожемяко врио губернатора Приморья в октябре 2017 г. был назначен Тарасенко. В сентябре этого года он участвовал в двух турах губернаторских выборов в регионе. Результаты голосования были отменены местным избиркомом по рекомендации ЦИК из-за многочисленных нарушений. После назначения Кожемяко Тарасенко стал замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).

 Как найти полковника Боширова
Россиянам придется прививаться от гриппа отечественными препаратами
Роскосмос рассматривает версию повреждения «Союза» на борту МКС
Как обмануть рак? Поясняем открытие лауреатов Нобелевской премии
Бойцы MMA устали во время поединка и бросили драться (видео)
Землетрясение в Индонезии: диспетчер спас лайнер ценой жизни
Раскрыты заработки российских миллиардеров
ЦСКА в «Лужниках» сыграет с победителем Лиги чемпионов «Реалом»
Получивший 23 оклада вице-губернатор уйдет в отставку
Спорт
ЦСКА сыграет с действующим победителем ЛЧ мадридским «Реалом» Это будет первый футбольный матч на арене «Лужники» после финала чемпионата мира
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Пугачева с детьми поддержала Галкина на премьере Артист представил анимационный фильм «Пришельцы в доме», где озвучил сразу трех персонажей
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Россияне нашли способ заработать на своих квартирах
Названы спутники Москвы с самым дешевым жильем
Где на самом деле покупают жилье в Москве
Дети
Фото Полины Гагариной с дочкой смутило поклонников артистки Певица показала снимок с прогулки с Мией
Леди
Жасмин, Зара, Бородина и Волкова: как правильно носить жакет Жакет может стать твоим сообщником в любой ситуации, он подружится и с джинсами, надетыми с дедушкиными кроссовками, и с вечерним платьем
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь