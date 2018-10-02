Трех вице-губернаторов Приморья отправили в отставку

Первый вице-губернатор Александр Костенко, вице-губернаторы Андрей Ларин, Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мариза, Павел Серебряков, Константин Богданенко и Гагик Захарян пока остаются на своих местах. пресс-служба администрации Приморского края

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Мануйлова курировала в администрации сферу образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. Ершов отвечал за взаимодействие с федеральными органами власти, Братыненко — с региональным Законодательным собранием, краевой избирательной комиссией и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.

В пятницу, 26 сентября президент Владимир Путин назначил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кожемяко — первый губернатор, который возглавлял четыре региона. До Приморья он руководил Амурской областью, Сахалином и уже не существующим регионом Корякия.