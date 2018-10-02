Трех вице-губернаторов Приморья отправили в отставку
Три
Три
Первый
вице-губернаторАлександр Костенко, вице-губернаторыАндрей Ларин, Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мариза, Павел Серебряков, Константин Богданенко и Гагик Захарян пока остаются на своих местах.
Мануйлова курировала в администрации сферу образования, реализации научных,
В пятницу, 26 сентября президент Владимир Путин назначил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кожемяко — первый губернатор, который возглавлял четыре региона. До Приморья он руководил Амурской областью, Сахалином и уже не существующим регионом Корякия.
До Кожемяко врио губернатора Приморья в октябре 2017 г. был назначен Тарасенко. В сентябре этого года он участвовал в двух турах губернаторских выборов в регионе. Результаты голосования были отменены местным избиркомом по рекомендации ЦИК