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06:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин обошел Трампа в рейтинге мирового доверия

Согласно данным исследования Pew Research Center, президент России Владимир Путин опередил президента США Дональда Трампа в рейтинге мирового доверия.

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Источник: Reuters

В том, что господин Путин грамотно выстраивает внешнюю политику, уверены 30% опрошенных (четвертая позиция). Действия господина Трампа вызывают доверие у 27% респондентов (5).

Первую строчку рейтинга занимает канцлер Германии Ангела Меркель — ей в международных делах доверяют 52%. На втором месте — президент Франции Эмманюэль Макрон (46%), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34%).

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