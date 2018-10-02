Путин обошел Трампа в рейтинге мирового доверия
Согласно данным исследования Pew Research Center, президент России Владимир Путин опередил президента США Дональда Трампа в рейтинге мирового доверия.
Согласно данным исследования Pew Research Center, президент России Владимир Путин опередил президента США Дональда Трампа в рейтинге мирового доверия.
В том, что господин Путин грамотно выстраивает внешнюю политику, уверены 30% опрошенных (четвертая позиция). Действия господина Трампа вызывают доверие у 27% респондентов (5).
Первую строчку рейтинга занимает канцлер Германии Ангела Меркель — ей в международных делах доверяют 52%. На втором месте — президент Франции Эмманюэль Макрон (46%), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34%).
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