«Отец Талибана» призвал Китай на помощь

По словам уль-Хака, участию Пекина в урегулировании конфликта, который длится на протяжении 17 лет, были бы рады. Кроме того, Китай не должен «оставлять такое важное дело только США».

Китай на протяжении многих лет проявляет обеспокоенность ситуацией в Афганистане, с которым граничит Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе страны. В Афганистане и Пакистане базируется Исламское движение Восточного Туркестана — террористическая организация, борющаяся за независимость китайских уйгуров от Пекина.

В августе сообщалось, что Китай начал строительство военно-тренировочной базы в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. В китайском МИД эту информацию опровергли.