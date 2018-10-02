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12:06 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура проверит законность выплат 23 окладов воронежскому вице-губернатору

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Прокуратура организовала проверку законности единовременной выплаты 23 окладов заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову, уволенному 15 сентября, а спустя два дня восстановленному в должности.

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Источник: Правительство Воронежской области

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе облпрокуратуры во вторник, проверка проводится по заявлению самого Агибалова.

Как сообщалось, врио замгубернатора Воронежской области, который был уволен 15 сентября, назначили положенное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов, а также назначили доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. 17 сентября чиновника снова назначили вице-губернатором.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил журналистам, что выплаты чиновнику были назначены законно.

Он пояснил, что 14 сентября к нему обратился врио замгубернатора с просьбой уволить его с госслужбы в связи с истечением полномочий. 15 сентября такой указан был подписан, и он касался всех членов действующего правительства.

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«Весь действующий состав был переназначен. Делали это осознанно, так как в переходный период много распорядительных документов, хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт. Но в новый состав правительства Ю. Агибалов входить не был намерен. Таких разговоров с ним не было», — отметил Гусев.

По его словам, вероятно, правильнее было бы сделать эти выплаты в момент указа о назначении нового состава правительства.

В пресс-службе «Интерфаксу» пояснили, что лицам, замещавшим госдолжности Воронежской области, устанавливается доплата к страховой пенсии по старости и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов.

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