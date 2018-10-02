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11:23 (мск), источник: РИА Новости

Мэй заявила, что Евросоюз не похож на СССР

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после высказанного главой британского МИД сравнения Евросоюза с СССР заявила, что эти две политические структуры не похожи друг на друга, сообщает телерадиокомпания RTE.

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Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант в воскресенье призвал ЕС не превращаться в тюрьму, «подобную Советскому Союзу». Он обрушился с критикой на политику ЕС на переговорах с Британией по Brexit, заявил, что Евросоюз «наказывает» Соединенное Королевство за его решение покинуть объединение. В ответ Еврокомиссия посоветовала Ханту читать учебник истории, чтобы не доходить до сравнений Евросоюза с СССР.

«В Европейском союзе есть страны, которые когда-то были частью Советского Союза. Сейчас они являются демократическими странами, и я могу сказать вам, что эти две организации — не одно и то же», — заявила Мэй, комментируя высказывания Ханта.

Ранее страны Евросоюза отклонили так называемый «план Чекерс» британского премьера Мэй, предполагавший создание между Британией и ЕС зоны свободной торговли, которая предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Решение ЕС, по сути, завело переговоры в тупик за полгода до выхода Британии из Евросоюза.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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