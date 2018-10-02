Мэй заявила, что Евросоюз не похож на СССР
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Министр иностранных дел Британии Джереми Хант в воскресенье призвал ЕС не превращаться в тюрьму, «подобную Советскому Союзу». Он обрушился с критикой на политику ЕС на переговорах с Британией по Brexit, заявил, что Евросоюз «наказывает» Соединенное Королевство за его решение покинуть объединение. В ответ Еврокомиссия посоветовала Ханту читать учебник истории, чтобы не доходить до сравнений Евросоюза с СССР.
Ранее страны Евросоюза отклонили так называемый «план Чекерс» британского премьера Мэй, предполагавший создание между Британией и ЕС зоны свободной торговли, которая предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Решение ЕС, по сути, завело переговоры в тупик за полгода до выхода Британии из Евросоюза.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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