Правительство не получало проект об индивидуальном пенсионном капитале

Источник: РИА Новости

Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии автоматически, подключив к выплате взносов в ИПК без их согласия. Позже первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов пояснил, что граждане РФ смогут принять решение об участии в системе индивидуального пенсионного капитала в срок до пяти лет. По его словам, законопроект об ИПК будет опубликован в ближайшие дни.

Новость ЦБ раскрыл детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале

«Нет, никто его (законопроект) не видел», — заявил Топилин.

На вопрос о том, был ли представлен законопроект в июле на заседании у первого вице-премьера Антона Силуанова, Топилин также ответил отрицательно. «Тоже никто не видел этот законопроект, мы уже много лет имеем дело с мыслями», — заявил министр.