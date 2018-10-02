Правительство не получало проект об индивидуальном пенсионном капитале

Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии автоматически, подключив к выплате взносов в ИПК без их согласия. Позже первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов пояснил, что граждане РФ смогут принять решение об участии в системе индивидуального пенсионного капитала в срок до пяти лет. По его словам, законопроект об ИПК будет опубликован в ближайшие дни.
«Нет, никто его (законопроект) не видел», — заявил Топилин.
На вопрос о том, был ли представлен законопроект в июле на заседании у первого вице-премьера Антона Силуанова, Топилин также ответил отрицательно. «Тоже никто не видел этот законопроект, мы уже много лет имеем дело с мыслями», — заявил министр.
Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.