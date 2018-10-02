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13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Южная Корея освободила российский «Севастополь»

Южная Корея освободила российское судно «Севастополь», принадлежащее владивостокской компании «Гудзон» и задержанное в порту Пусана. Об этом сообщил глава генконсульства России в этом городе Роман Быков, передает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Вопрос с задержанием российского судна закрыт, и корейские власти сняли ограничения на его выход из порта», — сказал дипломат. По его словам, технически «Севастополь» теперь может покинуть порт в любое время.

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Быков добавил, что от корейских властей пришло письменное уведомление о снятии ограничений. В нем не было каких-либо комментариев о причине задержания.

Как рассказал агентству представитель «Гудзона», судно отправится из Пусана на этой неделе или в начале следующей. «Судно отчалит, когда закончим все дела. Изначально был груз с отправкой на Россию, но грузоотправитель отказался. Так что сейчас пока ищем другого грузоотправителя, решаем, куда отправить судно», — заявил он.

О задержании судна стало известно в конце сентября, первоначально появлялась информация о его аресте. «Севастополь» встал на ремонт в порту Пусана в августе. В том же месяце в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении него проводится проверка.

21 августа США ввели санкции против российских судов и компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР. Среди них оказалась и «Гудзон». Американский Минфин утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов Северной Корее. Предполагается, что груз перекачивался на северокорейские суда в открытом море.

Южная Корея может отпустить корабль «Севастополь» уже сегодня
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
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