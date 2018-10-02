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14:38 (мск), источник: Ведомости

Губернатор Липецкой области попросил Путина отправить его в отставку

Менее часа назад о решении сложить полномочия заявил и губернатор Курганской области.

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Губернатор Липецкой области Олег Королев попросил президента России Владимира Путина отправить его в отставку. Об этом Королев сообщил в обращении к жителям региона, опубликованном на сайте администрации Липецкой области.

Королев отметил, что руководит областью более 26 лет: 21 год он был главой администрации, «Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», — говорится в его обращении.

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В своем обращении Королев отмечает, что предложил президенту перевести его на другую работу. Какую именно — не уточняется. Кроме того, он поблагодарил Путина и правительство России за «постоянную поддержку» Липецкой области.

Менее часа назад до сообщения Королева — об отставке объявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин. На сайте правительства региона отмечается, что его решение «обдуманное» и связано с переходом на новое место работы. Какое именно — тоже не сообщалось. Однако по данным ТАССа, Кокорин может перейти в совет директоров одной из госкорпораций.

В конце сентября Путин уволил трех глав регионов: Андрея Тарасенко из Приморья, Александра Жилкина из Астраханской области и Юрия Кокова из Кабардино-Балкарии. С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, рассказывал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов.

Осенью 2018 г. — весной 2019 г. свои посты могут покинуть как минимум до 10 губернаторов, рассказывали «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации. Они называли Королева и Кокорина в качестве возможных претендентов, чья отставка возможна. Кроме того, в ближайшее время могут быть уволены Александр Бердников (Республика Алтай), Марина Ковтун (Мурманская обл.), Рустэм Хамитов (Башкирия), Андрей Бочаров (Волгоградская обл.) и Юрий Берг (Оренбургская обл.), говорили собеседники «Ведомостей».

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