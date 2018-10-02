Губернатор Липецкой области попросил Путина отправить его в отставку

Губернатор Липецкой области Олег Королев попросил президента России Владимира Путина отправить его в отставку. Об этом Королев сообщил в обращении к жителям региона, опубликованном на сайте администрации Липецкой области.

Королев отметил, что руководит областью более 26 лет: 21 год он был главой администрации, «Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», — говорится в его обращении.

В своем обращении Королев отмечает, что предложил президенту перевести его на другую работу. Какую именно — не уточняется. Кроме того, он поблагодарил Путина и правительство России за «постоянную поддержку» Липецкой области.

Менее часа назад до сообщения Королева — об отставке объявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин. На сайте правительства региона отмечается, что его решение «обдуманное» и связано с переходом на новое место работы. Какое именно — тоже не сообщалось. Однако по данным ТАССа, Кокорин может перейти в совет директоров одной из госкорпораций.

В конце сентября Путин уволил трех глав регионов: Андрея Тарасенко из Приморья, Александра Жилкина из Астраханской области и Юрия Кокова из Кабардино-Балкарии. С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, рассказывал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов.