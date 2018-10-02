Генпрокуратура выступила против посадок за шпионские гаджеты
Наказание необходимо смягчить, если нет преступного умысла, заявил представитель ведомства.
Наказание необходимо смягчить, если нет преступного умысла, заявил представитель ведомства.
Уголовное наказание за использование шпионской техники без преступного умысла нужно отменить, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. По его словам, наказание в таких случаях должно быть административным либо ограничиваться изъятием гаджетов.
«В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет, ровно так его и надо рассматривать. Нужно ограничиваться
За последние два года было возбуждено 765 уголовных дел по статье о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации, рассказал представитель ведомства. При этом в прошлом году число уголовных дел выросло на 31%, было рассмотрено 568 дел в суде, добавил он.
В начале июля Федеральная служба безопасности России предложила дополнить Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях определением шпионской техники. Так, шпионскими предлагается считать устройства, предметы и программное обеспечение для «неочевидного, скрытного» получения информации.
Сейчас статья УК РФ о незаконном обороте техсредств для негласного получения информации предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырех лет. Статья о нарушении правил производства, хранения, продажи и приобретения таких средств Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 2000 до 2500 рублей для граждан. Кроме того, в КоАП предусмотрена конфискация средства негласного получения информации.
В апреле прокуратура извинилась перед курганским фермером Евгением Васильевым, который купил на сайте AliExpress
Фермер купил
14 декабря 2017 года на