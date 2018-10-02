Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ополченцы массово бегут из Донбасса: причины
Американцы посмеялись над российскими танками
Екатерина Климова показала, как проходит ее вечер с детьми
Россиян могут автоматически переводить на новую систему пенсий
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Установлена личность женщины, откопанной в железном гробу
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
Марию Миронову «состарили» на 30 лет ради новой роли
Пугачева с детьми поддержала Галкина на премьере
"Нет ничего хуже холодной женщины": Шнурова впервые после разводе
Умер мужчина, переспавший с шестью тысячами женщин
Наталья Водянова в платье с открытыми плечами блистала в Париже
Пелагея примерила женственный ансамбль в бельевом стиле
Сексуальный наряд Загитовой на льду покорил фанатов
Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
История россиянина о жизни в Эмиратах
Как недорого оформить маленькую квартиру
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
16От заката до рассвета
18:22 (мск), источник: Daily Storm

Генпрокуратура выступила против посадок за шпионские гаджеты

Наказание необходимо смягчить, если нет преступного умысла, заявил представитель ведомства.

Наверх
Источник: rawpixel/CC0

Уголовное наказание за использование шпионской техники без преступного умысла нужно отменить, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. По его словам, наказание в таких случаях должно быть административным либо ограничиваться изъятием гаджетов.

«В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет, ровно так его и надо рассматривать. Нужно ограничиваться какими-то другими мерами — может быть, это изъятие, может быть, административные какие-то вещи, но вряд ли уголовное преследование», — сказал Куренной в эфире интерактивного сервиса «Эфир», цитата по РБК. Он считает, что необходимо скорректировать законы в этой сфере, однако у Генпрокуратуры нет законодательной инициативы, напомнил он.

За последние два года было возбуждено 765 уголовных дел по статье о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации, рассказал представитель ведомства. При этом в прошлом году число уголовных дел выросло на 31%, было рассмотрено 568 дел в суде, добавил он.

В начале июля Федеральная служба безопасности России предложила дополнить Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях определением шпионской техники. Так, шпионскими предлагается считать устройства, предметы и программное обеспечение для «неочевидного, скрытного» получения информации.

Согласно проекту ФСБ, к шпионской технике предлагается причислять приборы, системы, устройства, специнструменты и программное обеспечение для электронных устройств «независимо от их внешнего вида, технических характеристик, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)».

Сейчас статья УК РФ о незаконном обороте техсредств для негласного получения информации предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырех лет. Статья о нарушении правил производства, хранения, продажи и приобретения таких средств Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 2000 до 2500 рублей для граждан. Кроме того, в КоАП предусмотрена конфискация средства негласного получения информации.

Новость
Опасные игрушки: за какие гаджеты можно угодить в тюрьму

В апреле прокуратура извинилась перед курганским фермером Евгением Васильевым, который купил на сайте AliExpress GPS-трекер для отслеживания передвижений теленка, за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. 21 марта Следственный комитет России сообщил о закрытии дела в отношении Евгения Васильева.

Фермер купил GPS-трекер «Мини А8» на AliExpress в конце января 2017 года. Правоохранительные органы посчитали, что устройство предназначено для скрытой передачи данных и запрещено к обороту в России «в связи с наличием признаков отнесения к специальным техническим средствам для негласного получения информации». Сотрудники регионального управления ФСБ задержали фермера на почте, куда он пришел за посылкой, заказанной на китайском сайте.

14 декабря 2017 года на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину рассказали о деле против фермера. Президент сказал, что впервые слышит о подобной проблеме, и пообещал с ней разобраться.

 США не исключили удара по России из-за нарушения договора о РСМД
Дмитрий Журавлев: Дух Конституции нарушен полностью, люди не за это голосовали
«Короля госзаказа» задержали за взятку полковнику Захарченко
США пригрозили уничтожить российские ракеты
Что случится с лапшой при 60-градусном морозе (фото)
Как выглядит деревня без дорог в Нидерландах (фото)
Суть открытия лауреатов Нобелевской премии по физике (кратко)
Ученые обнаружили рекордно далекий объект Солнечной системы
«Его мозг будет греметь»: Макгрегор обещает нокаутировать Хабиба
Спорт
Из пустоты к Загитовой: как женское катание сделало прыжок Пока мужчины и пары приносили России олимпийские медали, женское одиночное катание на протяжении многих лет оставалось самым безнадежным видом спорта
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Галкин, Ахеджакова и другие артисты скорбят о кончине Карцева Актер и сатирик ушел из жизни в возрасте 79 лет
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Светская жизнь - 7 278
Елена Пирогова Возмутила тема 197
Vikki Открыла для себя Америку 159
Олька-карамболька Альтернативная реальность. Помечтаем? 146
Леди
18 пар босоножек с мехом на осень Туфли и босоножки с настоящим и искусственным мехом заполняют улицы. Решишься ли ты на такое в России?
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь