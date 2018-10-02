Генпрокуратура выступила против посадок за шпионские гаджеты

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Уголовное наказание за использование шпионской техники без преступного умысла нужно отменить, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. По его словам, наказание в таких случаях должно быть административным либо ограничиваться изъятием гаджетов.

«В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет, ровно так его и надо рассматривать. Нужно ограничиваться какими-то другими мерами — может быть, это изъятие, может быть, административные какие-то вещи, но вряд ли уголовное преследование», — сказал Куренной в эфире интерактивного сервиса «Эфир», цитата по РБК. Он считает, что необходимо скорректировать законы в этой сфере, однако у Генпрокуратуры нет законодательной инициативы, напомнил он.

За последние два года было возбуждено 765 уголовных дел по статье о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации, рассказал представитель ведомства. При этом в прошлом году число уголовных дел выросло на 31%, было рассмотрено 568 дел в суде, добавил он.

В начале июля Федеральная служба безопасности России предложила дополнить Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях определением шпионской техники. Так, шпионскими предлагается считать устройства, предметы и программное обеспечение для «неочевидного, скрытного» получения информации.

Согласно проекту ФСБ, к шпионской технике предлагается причислять приборы, системы, устройства, специнструменты и программное обеспечение для электронных устройств «независимо от их внешнего вида, технических характеристик, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)».

Сейчас статья УК РФ о незаконном обороте техсредств для негласного получения информации предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырех лет. Статья о нарушении правил производства, хранения, продажи и приобретения таких средств Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 2000 до 2500 рублей для граждан. Кроме того, в КоАП предусмотрена конфискация средства негласного получения информации.

В апреле прокуратура извинилась перед курганским фермером Евгением Васильевым, который купил на сайте AliExpress GPS-трекер для отслеживания передвижений теленка, за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. 21 марта Следственный комитет России сообщил о закрытии дела в отношении Евгения Васильева.

Фермер купил GPS-трекер «Мини А8» на AliExpress в конце января 2017 года. Правоохранительные органы посчитали, что устройство предназначено для скрытой передачи данных и запрещено к обороту в России «в связи с наличием признаков отнесения к специальным техническим средствам для негласного получения информации». Сотрудники регионального управления ФСБ задержали фермера на почте, куда он пришел за посылкой, заказанной на китайском сайте.