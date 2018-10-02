Лукашенко велел досрочно отменить запрет продажи алкоголя ночью

Источник: AP 2018

Подобные «однобокие запреты», по мнению Лукашенко, оборачиваются ростом продаж контрафактного алкоголя, увеличением числа алкогольных отравлений и преступлений. «Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — заявил представитель администрации в беседе с агентством.

Власти Минска с 1 октября ограничили продажу алкогольных напитков в ночное время с 23.00 до 7.00.

В торговых сетях была запрещена продажа в это время ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков. Продавать алкоголь ночью, согласно инициативе, могут только объекты общественного питания в розлив. Запрет должен был действовать в течение года. Такое же ограничение ввело руководство Жлобинского района Гомельской области.

Лукашенко ранее говорил, что отрицательно относится к алкоголю, но возражает против запретительных мер.