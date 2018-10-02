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17:41 (мск), источник: Lenta.Ru

США пригрозили уничтожить российские ракеты

США готовы уничтожить разрабатываемое российское оружие, которое нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщила во вторник, 2 октября, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, передает Reuters.

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Источник: Reuters

Она заявила, что если Москва продолжит тайно создавать запрещенные договором системы крылатых ракет, то Вашингтон рассмотрит вариант нанесения удара еще до того, как оружие будет готово к применению. «В таком случае мы будем изучать возможность уничтожить ракету, которая может ударить по любой из наших стран», — сказала постпред.

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По ее словам, США «несколько лет пытаются донести до России, что знают, что она нарушает соглашение» и показывали доказательства. Американцы надеются, что союзники помогут им привлечь Москву к ответу, в то же время Вашингтон привержен дипломатическому решению вопроса, добавила Хатчисон.

Комментария с российской стороны на заявление американского постпреда при НАТО пока не поступало.

В августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Он предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении Договора РСМД.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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