Путин назначил и.о. глав Липецкой и Курганской областей
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернатора Липецкой и Курганской областей, сообщил
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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернатора Липецкой и Курганской областей, сообщил
«Президент своими указами назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», — сказал он.
В среду утром возглавлявшие Липецкую область Олег Королев и Курганскую область Алексей Кокорин объявили о решении сложить свои полномочия в связи с переходом на другую работу.