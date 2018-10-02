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17:51 (мск), источник: Интерфакс

Путин назначил и.о. глав Липецкой и Курганской областей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернатора Липецкой и Курганской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Президент своими указами назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», — сказал он.

В среду утром возглавлявшие Липецкую область Олег Королев и Курганскую область Алексей Кокорин объявили о решении сложить свои полномочия в связи с переходом на другую работу.

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