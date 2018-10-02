Протестующие заблокировали здание парламента Армении
ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости. Демонстранты в Ереване окружили здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.
ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости. Демонстранты в Ереване окружили здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие против поправок в регламент парламента Армении, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания, перекрыли выходы из здания Национального cобрания, выстроившись плотной стеной у всех дверей.
В здании парламента остаются около 70 депутатов, сообщает Sputnik Армения. Член бывшей правящей партии РПА,
Митингующие собрались по призыву
«Все к парламенту. Республиканская партия проводит внеочередное заседание», — написал Пашинян в фейсбуке. Позднее сам премьер присоединился к протестующим. Обращаясь к участникам митинга, он назвал депутатов, проголосовавших за поправки в регламент, контрреволюционерами. Премьер уточнил, что за скандальные поправки проголосовали депутаты от РПА, «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн». Последние две весной присоединились к блоку Пашиняна «Елк» («Выход». — Прим. ред.) и поддержали его на выборах премьера Армении.
По конституции парламент можно распустить, если премьер подаст в отставку и депутаты дважды не смогут избрать нового главу правительства. Новые поправки позволяют откладывать заседания на неопределенное время без роспуска парламента. Ранее Пашинян заявил, что намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.