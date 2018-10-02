Протестующие заблокировали здание парламента Армении

Источник: РИА "Новости"

Протестующие против поправок в регламент парламента Армении, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания, перекрыли выходы из здания Национального cобрания, выстроившись плотной стеной у всех дверей.

В здании парламента остаются около 70 депутатов, сообщает Sputnik Армения. Член бывшей правящей партии РПА, вице-спикер Эдуард Шармазанов, комментируя ситуацию, отметил, что если завтра он не сможет уехать в командировку, то Армения лишится возможности выступить на важной парламентской площадке. После 18 часов в здании закрылся буфет, в результате парламентарии и их помощники остались почти без еды.

Демонстранты скандируют «Предатели!» в адрес депутатов, а также в нецензурной форме требуют, чтобы Ашотян (депутат от РПА. — Прим. ред.) «убрался».

Митингующие собрались по призыву премьер-министра Никола Пашиняна. Он выступил против проекта, создающего урозу внеочередным выборам.

«Все к парламенту. Республиканская партия проводит внеочередное заседание», — написал Пашинян в фейсбуке. Позднее сам премьер присоединился к протестующим. Обращаясь к участникам митинга, он назвал депутатов, проголосовавших за поправки в регламент, контрреволюционерами. Премьер уточнил, что за скандальные поправки проголосовали депутаты от РПА, «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн». Последние две весной присоединились к блоку Пашиняна «Елк» («Выход». — Прим. ред.) и поддержали его на выборах премьера Армении.

Во вторник депутаты Национального собрания приняли поправки, по которым при возникновении препятствий для проведения внеочередного заседания парламента или участия в нем депутатов заседание объявляют отложенным до выяснения препятствий.