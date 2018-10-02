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22:22 (мск), источник: РИА Новости

Россия передала Сирии комплекс С-300

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.

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Источник: РИА Новости
Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.
Сергей Шойгу
министр обороны

Он подчеркнул, что эту работу завершили сутки назад, в Сирию поставили весь комплекс.

Глава оборонного ведомства отметил, что сирийских специалистов уже начали обучать управлению системой С-300, на это понадобится три месяца.

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Также Шойгу сообщил участникам совещания, что работу по созданию единой системы управления ПВО в Сирии закончат уже в этом месяце. «Завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — сказал министр.

Он отметил, что сейчас российские специалисты по радиоэлектронной борьбе контролируют основное направление, с которого шли заходы на сирийскую территорию.

«Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону — основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию — контролируем на 200 километров», — сказал Шойгу.

Цель — безопасность военнослужащих

Министр обороны 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии после крушения самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль.

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По словам Шойгу, согласно поручению президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. А также передаст Сирии комплекс С-300.

Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила его поставки Сирии, но сейчас ситуация изменилась не по вине Москвы.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как заявили в Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Ил-20 сбила ракета комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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