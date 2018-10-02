Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фуры на Крымском мосту вызвали в Киеве очередной скандал
С октября изменятся правила регистрации авто
53-летнюю Ирину Безрукову поздравляют с беременностью
Дочь Иосифа Пригожина обвинили в мошенничестве
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Скрипаль попала в ДТП: странным образом оторвало колесо
Монтян: критикующий РФ Ковтун купил жилье в Москве
Марию Миронову «состарили» на 30 лет ради новой роли
Пугачева с детьми поддержала Галкина на премьере
Маховикова врачи поставили перед выбором - СМИ
Не обняла: Пугачева проигнорировала маленькую дочь
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сходили на свидание в Париже
Лили Роуз-Депп закрутила роман с Тимоти Шаламе
Сексуальный наряд Загитовой на льду покорил фанатов
Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
История россиянина о жизни в Эмиратах
Как вычислить риелторов-мошенников
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
17Идем на «Восток»
2 октября, источник: ТАСС

Премьер-министр Армении заявил, что готовится уйти в отставку в ближайшее время

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/ — По мнению Пашиняна, это необходимо для проведения досрочных парламентских выборов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится в ближайшее время уйти в отставку для проведения досрочных парламентских выборов.

Такое заявление он сделал во вторник вечером в ходе демонстрации у здания парламента страны.

Я готовлюсь подать в отставку, но о сроках я сообщу позже.
Никол Пашинян
премьер-министр Армении

Он отметил, что это необходимо, чтобы «добиться проведения досрочных парламентских выборов». Пашинян также выразил надежду, что народ не допустит, чтобы новый премьер был избран в этот период. После отставки он будет и.о. главы правительства.

 Сколько вина и коньяка в день можно пить, чтобы избежать болезней сердца
Деревни сровняли с землей, людей переселили, а их имущество сожгли
ЦСКА обыграл «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов
США пригрозили уничтожить российские ракеты
Как выглядит деревня без дорог в Нидерландах (фото)
Что случится с лапшой при 60-градусном морозе (фото)
Художница показала, как бы выглядели герои Disney в 2018 году
Протестующие заблокировали здание парламента Армении
Жириновский поддержал Нурмагомедова перед боем с Макгрегором
Спорт
Из пустоты к Загитовой: как женское катание сделало прыжок Пока мужчины и пары приносили России олимпийские медали, женское одиночное катание на протяжении многих лет оставалось самым безнадежным видом спорта
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Галкин, Ахеджакова и другие артисты скорбят о кончине Карцева Актер и сатирик ушел из жизни в возрасте 79 лет
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Дети
53-летнюю Ирину Безрукову поздравляют с беременностью Поклонники актрисы считают, что она ждет ребенка.
Леди
18 пар босоножек с мехом на осень Туфли и босоножки с настоящим и искусственным мехом заполняют улицы. Решишься ли ты на такое в России?
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь