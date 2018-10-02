Премьер-министр Армении заявил, что готовится уйти в отставку в ближайшее время
ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/ — По мнению Пашиняна, это необходимо для проведения досрочных парламентских выборов.
ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/ — По мнению Пашиняна, это необходимо для проведения досрочных парламентских выборов.
Такое заявление он сделал во вторник вечером в ходе демонстрации у здания парламента страны.
Я готовлюсь подать в отставку, но о сроках я сообщу позже.
Он отметил, что это необходимо, чтобы «добиться проведения досрочных парламентских выборов». Пашинян также выразил надежду, что народ не допустит, чтобы новый премьер был избран в этот период. После отставки он будет и.о. главы правительства.