Госдеп прокомментировал заявление постпреда при НАТО о российских ракетах

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Мы уже говорили на протяжении какого-то времени, что Россия не соблюдает (договор) РСМД. Мы это говорим уже в течение четырех лет. Россия не предприняла никаких шагов, чтобы соответствовать этому договору. Вместо этого они выдвигают в наш адрес разного вида обвинения по поводу соблюдения договора США. Да, мы уверены, что мы соблюдаем РСМД. Хизер Науэрт официальный представитель Госдепартамента

По ее словам, «если Россия не будет соблюдать это соглашение, — это вопрос дискуссий, которые идут сейчас» и включают «тесные консультации с нашими союзниками».

«Я думаю, то, о чем говорила постпред Хатчисон, что необходимо улучшать нашу собственную безопасность. Текущая ситуация, когда Россия слепо нарушает основополагающие пункты договора РСМД, недопустима. <…> Россия, соблюдающая договор, — вот к чему мы стремимся дипломатически, в области военных исследований, с помощью экономических мер», — добавила Науэрт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считает, что Россия нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, призывает ее к «транспарентности». В МИД России заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют российским обязательствам по договору РСМД. Постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон после этого сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования еще на стадии разработки. При этом на своей странице в твиттер Хатчисон написала, что она не имела ввиду превентивный удар по России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что слова представителя Вашингтона являются агрессивной риторикой.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

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В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, США — 859.