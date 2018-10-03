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01:30 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле отреагировали на угрозы США по российским ракетам

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о возможности уничтожать российские ракеты, заявил телеканалу CNN, что Россия не придает большого значения словам постоянных представителей.

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Источник: РИА Новости
Песков заявил, что в Кремле «предпочитают не придавать повышенное внимание заявлениям постоянных представителей, в то время как у нас есть слишком много неопределенности с посланиями на более высоком уровне», сообщает телеканал.

Постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон во вторник сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования еще на стадии разработки. При этом на своей странице в Twitter Хатчисон позднее написала, что она не имела ввиду превентивный удар по РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что слова представителя Вашингтона являются агрессивной риторикой.

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