В Кремле отреагировали на угрозы США по российским ракетам
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон во вторник сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования еще на стадии разработки. При этом на своей странице в Twitter Хатчисон позднее написала, что она не имела ввиду превентивный удар по РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что слова представителя Вашингтона являются агрессивной риторикой.