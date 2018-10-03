Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак. Часть 2
Россия пугает мир электромагнитным оружием
Пенсионерку отказались лечить: «Она и так скоро умрет»
Милана Кержакова считает, что ее муж нашел новую любовь
История россиянина о жизни в Эмиратах
Запах свежего хлеба и горячего шоколадаКак нас заставляют покупать
Как Польша снова рискнула ввязаться в конфликт с РФ
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
Популярное обезболивающее признали опасным для сердца и сосудов
Мифы о сексе, которые давно устарели
В этом нет ничего пошлого: Галкин оправдывается за фото Пугачевой
Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сходили на свидание в Париже
Лили Роуз-Депп закрутила роман с Тимоти Шаламе
Сексуальный наряд Загитовой на льду покорил фанатов
Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
История россиянина о жизни в Эмиратах
Как недорого оформить маленькую квартиру
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
8Находка десятилетия
01:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В Армению вернулось протестное настроение

Премьер Никол Пашинян вывел на улицы тысячи манифестантов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Улицы Еревана и ряда других городов Армении во вторник вечером вновь, как и во время весенней Бархатной революции, заполонили тысячи протестующих. Во главе манифестаций, как и прежде, стоял Никол Пашинян. Правда, теперь он не лидер оппозиции, а премьер-министр страны.

Причиной массовой акции стало принятие парламентом изменений в законодательство, затрудняющих проведение досрочных выборов. Перед толпой собравшихся господин Пашинян объявил, что увольняет всех министров и губернаторов от партий, поддержавших эти изменения, а сам вскоре уйдет в отставку — но лишь для того, чтобы затем вновь стать полноправным премьером.

Читайте также
Протестующие заблокировали здание парламента Армении

Здание Национального собрания (парламента) Армении во вторник вечером оказалось в осаде тысяч манифестантов. Причиной стало принятие на внеочередном заседании законопроекта, который позволит заблокировать роспуск законодательного органа и проведение досрочных выборов. Напомним, что парламент контролируется Республиканской партией Армении (РПА), которая была правящей до победы Бархатной революции, то есть прихода к власти Никола Пашиняна. Одним из обещаний лидера весенних протестов, а ныне премьер-министра Армении, было проведение досрочных парламентских выборов.

Согласно законопроекту, в спешном порядке принятому Национальным собранием, работа парламента будет защищена от срыва в случае отставки премьер-министра. Также, в соответствии с поправками, заседание парламента в случае отсутствия кворума будет считаться приостановленным, а не несостоявшимся.

Премьер Пашинян назвал законопроект «контрреволюционным», пояснив: благодаря этой инициативе откладывать заседания можно будет до бесконечности, что помешает планам проведения внеочередных выборов. Их премьер-министр запланировал на конец ноября — начало декабря этого года.
Источник: РИА "Новости"

После того, как голосование в парламенте состоялось, Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы армянских городов. Крупнейшая акция состоялась в Ереване — вечером вторника в центр города оперативно съехались тысячи сторонников премьер-министра.

Граждане имеют право выражать свое недовольство. Все нормально.
Валерий Осипян
начальник полиции
Читайте также
В Каталонии проходят протесты в годовщину референдума о независимости

Прямо на митинге, участники которого под крики «РПА, уходи!» заблокировали здание парламента, Никол Пашинян подписал указ об увольнении министров от партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», которые присоединились к РПА и проголосовали за внесение поправок. Таким образом, от должностей были освобождены министры по ЧС, сельского хозяйства, энергетической инфраструктуры и природных ресурсов, экономического развития и инвестиций, транспорта, связи и информационных технологий, а также министр спорта и по делам молодежи. Своих должностей лишатся и губернаторы, представляющие эти партии.

Сам господин Пашинян раcсказал, что вскоре после этого подаст в отставку и рассчитывает на то, что избрать кого-либо на его место депутаты не смогут.

Через семь дней парламент должен избрать премьера. Если премьер не будет избран, то будет второй тур. Если за это время парламент не избирает нового премьера, то проходят досрочные парламентские выборы.
Никол Пашинян
премьер-министр Армении

Именно выборов и добивается господин Пашинян, уверенный в том, что по итогам голосования под контроль его соратников перейдет и парламент.

Источник: РИА "Новости"

После выступления перед собравшимися премьер Армении отправился в парламент на переговоры с депутатами. Манифестанты ждали его, слушая песни скончавшегося накануне шансонье Шарля Азнавура.

Читайте также
В Каталонии проходят протесты в годовщину референдума о независимости

По итогам переговоров Никол Пашинян заявил: «Теоретически РПА, “Дашнакцутюн” и “Процветающая Армения” могут избрать нового премьера, но они знают, что за этим последует негативная, бурная реакция народа. Я предложил подписать документ, согласно которому после моей отставки они (депутаты этих партий — “Ъ”) не предложат своих кандидатов на пост нового премьера и в декабре мы проведем досрочные выборы. Они сказали, что по сути уловили призыв народа, с пониманием относятся к желанию народа и устно заверили, что не собираются выдвигать своего кандидата на пост премьера после моей отставки».

Так или иначе, методы, которыми действует премьер Армении, его противники раскритиковали.

В частности, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов назвал события в Ереване «давлением и угрозами парламенту со стороны Никола Пашиняна».

«Это противоречит нормам демократии и принципам разделения ветвей власти», — заявил господин Шармазанов. Однако на улицах Еревана его заявление не услышали.

Дина Марганова, Павел Тарасенко

 Израиль встречает россиян недружелюбно
Кислота — друг молодежи
ЦСКА обыграл «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Госдеп объяснил слова постпреда при НАТО об уничтожении ракет
Как выглядит деревня без дорог в Нидерландах (фото)
Что случится с лапшой при 60-градусном морозе (фото)
Художница показала, как бы выглядели герои Disney в 2018 году
Жириновский поддержал Нурмагомедова перед боем с Макгрегором
Спорт
ЦСКА победил «Реал» 71 811 зрителей в «Лужниках» и удаление Акинфеева. История!
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Галкин, Ахеджакова и другие артисты скорбят о кончине Карцева Актер и сатирик ушел из жизни в возрасте 79 лет
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Горячие темы на «Детях»
Елена Пирогова Возмутила тема 243
Ваше Величество Необычная мода 171
Mathew M учитель в школе грубо разговаривает 164
Мария Сухова Тема с душком 152
Леди
18 пар босоножек с мехом на осень Туфли и босоножки с настоящим и искусственным мехом заполняют улицы. Решишься ли ты на такое в России?
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь