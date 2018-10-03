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02:54 (мск), источник: ТАСС

Клинтон сравнила «российское вмешательство» в выборы в США с серией терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/ — Бывший госсекретарь Соединенных Штатов также добавила, что имеющиеся сведения о влиянии на избирательный процесс «вызывают глубокое беспокойство».

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Источник: Reuters

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон сравнила приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года с серией терактов, совершенных в Америке 11 сентября 2001 года. С таким утверждением экс-кандидат от демократов на пост президента США выступила во вторник на ежегодной конференции, проводимой журналом The Atlantic в Вашингтоне.

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Ее попросили прокомментировать влияние «российского вмешательства» на прошлые президентские выборы. «Нам нужно разобраться в этом. Это первый раз, когда… мы подверглись нападению иностранного государства и ничего не сделали. Это было бы как — я даже не могу себе представить — я хочу сказать, конечно, это ужасный пример, но [если бы] после 11 сентября [2001 года тогдашний президент] Джордж Буш — младший сказал: «У меня нет времени встречаться [с пострадавшими], у меня нет времени беспокоиться об этом,… мы не будем беспокоиться об этом [последствиях теракта]», — сказала Клинтон.

«На определенном этапе все в это и превращается. Доказательства продолжают накапливаться», — отметила Клинтон, добавив, что имеющиеся сведения о вмешательстве в выборы «вызывают глубокое беспокойство».

По ее версии, «российское вмешательство» и ряд таких факторов, как действия аппарата Республиканской партии и предвыборной кампании нынешнего президента Дональда Трампа, «несомненно, изменили итог» выборов в некоторых частях страны.
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Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер, он же выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с Москвой в период избирательной кампании в 2016 году. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. Москва не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.

17 лет назад 19 террористов из террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих экстремистов, погибли 2977 человек, в том числе 72 полицейских.

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