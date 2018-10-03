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09:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Армении уволил шесть министров

Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министров от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», поддержавших принятие парламентом изменений в законодательство, затрудняющих проведение досрочных выборов. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

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Источник: РИА "Новости"

От должностей были освобождены: министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.

Накануне улицы Еревана и ряда других городов Армении вновь заполонили тысячи протестующих. Перед толпой собравшихся премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что увольняет всех министров и губернаторов от партий, поддержавших изменения, затрудняющие проведение досрочных выборов, а сам вскоре уйдет в отставку — но лишь для того, чтобы затем вновь стать полноправным премьером.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Армению вернулось протестное настроение».

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