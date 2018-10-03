Президент Армении уволил шесть министров

От должностей были освобождены: министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян , министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян , глава МЧС Грачья Ростомян , министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян , министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян .

Накануне улицы Еревана и ряда других городов Армении вновь заполонили тысячи протестующих. Перед толпой собравшихся премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что увольняет всех министров и губернаторов от партий, поддержавших изменения, затрудняющие проведение досрочных выборов, а сам вскоре уйдет в отставку — но лишь для того, чтобы затем вновь стать полноправным премьером.