Президент Армении уволил шесть министров

От должностей были освобождены: министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.
Накануне улицы Еревана и ряда других городов Армении вновь заполонили тысячи протестующих. Перед толпой собравшихся премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что увольняет всех министров и губернаторов от партий, поддержавших изменения, затрудняющие проведение досрочных выборов, а сам вскоре уйдет в отставку — но лишь для того, чтобы затем вновь стать полноправным премьером.