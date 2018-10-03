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05:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Секретная служба перехватила адресованный Трампу подозрительный конверт

Секретная служба США сообщила о подозрительном конверте, адресованном президенту США Дональду Трампу. Послание было перехвачено 1 октября.

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Источник: Reuters

«Конверт был получен не в Белом доме, и никогда не попадал в Белый дом. Мы работаем совместно с правоохранительными органами над расследованием этого случая», — говорится в сообщении Секретной службы.

По данным CNN, в конверте предположительно было обнаружено токсичное вещество рицин. Аналогичные послания были получены Пентагоном. Источник телеканала уточнил, что письма могут быть связаны между собой.

Ранее сообщалось, что конверты, обнаруженные сотрудниками Пентагона, предназначались министру обороны США Джеймсу Мэттису и начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону.

Федеральное бюро расследований (ФБР) проведет повторные тесты и пытается выявить отправителя.

Рицин — токсин растительного происхождения, его получают из семян клещевины после производства касторового масла. Вероятность случайного отравления рицином чрезвычайно мала. В настоящее время противоядия от него не существует. Если доза достаточно велика, то в течение 36 — 72 часов после вдыхания яда человек умирает.

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