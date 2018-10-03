Секретная служба перехватила адресованный Трампу подозрительный конверт
Секретная служба США сообщила о подозрительном конверте, адресованном президенту США Дональду Трампу. Послание было перехвачено 1 октября.
Секретная служба США сообщила о подозрительном конверте, адресованном президенту США Дональду Трампу. Послание было перехвачено 1 октября.
«Конверт был получен не в Белом доме, и никогда не попадал в Белый дом. Мы работаем совместно с правоохранительными органами над расследованием этого случая», — говорится в сообщении Секретной службы.
По данным CNN, в конверте предположительно было обнаружено токсичное вещество рицин. Аналогичные послания были получены Пентагоном. Источник телеканала уточнил, что письма могут быть связаны между собой.
Федеральное бюро расследований (ФБР) проведет повторные тесты и пытается выявить отправителя.
Рицин — токсин растительного происхождения, его получают из семян клещевины после производства касторового масла. Вероятность случайного отравления рицином чрезвычайно мала. В настоящее время противоядия от него не существует. Если доза достаточно велика, то в течение 36 — 72 часов после вдыхания яда человек умирает.