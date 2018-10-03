Секретная служба перехватила адресованный Трампу подозрительный конверт

Источник: Reuters

«Конверт был получен не в Белом доме, и никогда не попадал в Белый дом. Мы работаем совместно с правоохранительными органами над расследованием этого случая», — говорится в сообщении Секретной службы.

По данным CNN, в конверте предположительно было обнаружено токсичное вещество рицин. Аналогичные послания были получены Пентагоном. Источник телеканала уточнил, что письма могут быть связаны между собой.

Ранее сообщалось, что конверты, обнаруженные сотрудниками Пентагона, предназначались министру обороны США Джеймсу Мэттису и начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону.

Федеральное бюро расследований (ФБР) проведет повторные тесты и пытается выявить отправителя.