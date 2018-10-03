Заместитель мэра Владивостока ушел в отставку вслед за начальником

«Литвинов написал заявление об отставке, по предварительным данным, с 8 октября», — сказал собеседник.

Во вторник мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что уходит в отставку с 11 октября по собственному желанию, отметив, что «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации». Дума Владивостока 11 октября рассмотрит заявление Веркеенко о сложении полномочий. Новый мэр будет выбираться конкурсной процедурой.